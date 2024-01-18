Фонд помощи казакам, участвующим в СВО, создадут в Ростовской области

Сейчас авторы инициативы дорабатывают организационные вопросы. Известно, что будет создан отдельный счет, куда все желающие смогут перечислять пожертвования. Деньги пойдут на покупку необходимого на фронте оборудования. Войсковое казачье общество обещает регулярно отчитываться, как и на что были потрачены деньги.