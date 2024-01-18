Фонд помощи казакам, участвующим в СВО, создадут в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В регионе создадут Фонд помощи казачьим отрядам, участвующим в СВО. С идеей выступил Войсковой атаман и замгубернатора Сергей Бодряков.
Сейчас авторы инициативы дорабатывают организационные вопросы. Известно, что будет создан отдельный счет, куда все желающие смогут перечислять пожертвования. Деньги пойдут на покупку необходимого на фронте оборудования. Войсковое казачье общество обещает регулярно отчитываться, как и на что были потрачены деньги.
Бодряков добавил, что фонд позволит получать средства от «братьев-казаков» из других стран.
Ранее сообщалось, что кровь ростовских доноров направят в полевые госпитали в зоне спецоперации.
До этого ростовский депутат Бородай показал, как отдыхают бойцы СВО между боями.