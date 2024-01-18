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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Фонд помощи казакам, участвующим в СВО, создадут в Ростовской области

Фонд помощи казакам, участвующим в СВО, создадут в Ростовской области

18 января 2024, 07:24
Фото: don-kazak.ru
Фонд помощи казакам, участвующим в СВО, создадут в Ростовской области
Жители Ростовской области смогут отправлять пожертвования для помощи казакам, участвующим в СВО, рассказали на Совете атаманов войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

В регионе создадут Фонд помощи казачьим отрядам, участвующим в СВО. С идеей выступил Войсковой атаман и замгубернатора Сергей Бодряков.

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Сейчас авторы инициативы дорабатывают организационные вопросы. Известно, что будет создан отдельный счет, куда все желающие смогут перечислять пожертвования. Деньги пойдут на покупку необходимого на фронте оборудования. Войсковое казачье общество обещает регулярно отчитываться, как и на что были потрачены деньги.

Бодряков добавил, что фонд позволит получать средства от «братьев-казаков» из других стран.

Ранее сообщалось, что кровь ростовских доноров направят в полевые госпитали в зоне спецоперации.

До этого ростовский депутат Бородай показал, как отдыхают бойцы СВО между боями.

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