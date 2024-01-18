Интерес к сервисам доставок товаров из-за рубежа вырос в восемь раз — big data Tele2

Ядро аудитории пользователей состоит из женщин и мужчин в возрасте от 35 до 44 лет: они занимают по 17%. Мужчины от 25 до 34 лет занимают долю в 12%, а женщины — 11%. В категории 45-54 лет доли полов распределились так: 12% у женщин и 11% у мужчин. Меньший интерес проявляют представители возрастных групп 55-64 лет обоих полов — доли таких пользователей по 5%. Доля женщин старше 64 лет составляет 2%, мужчин — 1%. Мужчины в возрасте 18-24 лет среди пользователей карго-сервисов составляют 4%, а женщины — 3%.