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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Искусственный интеллект начал показывать лучшие места ловли рыбы на юге РФ

Искусственный интеллект начал показывать лучшие места лова рыбы на юге РФ

18 января 2024, 11:06
Фото: 1MI
Искусственный интеллект начал показывать лучшие места ловли рыбы на юге РФ
Ученые разработали систему, которая на основе искусственного интеллекта показывает лучшие места для вылова хамсы, сообщает Азово-Черноморский филиал ФГБНУ ВНИРО.

Система может определить благоприятные промысловые районы добычи хамсы в территориальных водах России в Черном море. Прогнозы рыбаки будут получать за трое суток.

Ученые уже обучили математическую модель, которая во время тестов успела показать высокую точность прогноза. Она составляет 84%.

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Отмечается, что новая система строит прогнозные карты каждые сутки. А доступ к ним имеют все желающие.

«Этот сервис является лишь небольшим шагом вперед на пути применения инновационных подходов на базе искусственного интеллекта», — говорится в публикации.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ученые#Прогноз#Искусственный интеллект#Черное море#Ловля рыбы#Рыбаки
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