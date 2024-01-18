Искусственный интеллект начал показывать лучшие места лова рыбы на юге РФ

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Система может определить благоприятные промысловые районы добычи хамсы в территориальных водах России в Черном море. Прогнозы рыбаки будут получать за трое суток.
Ученые уже обучили математическую модель, которая во время тестов успела показать высокую точность прогноза. Она составляет 84%.
Отмечается, что новая система строит прогнозные карты каждые сутки. А доступ к ним имеют все желающие.
«Этот сервис является лишь небольшим шагом вперед на пути применения инновационных подходов на базе искусственного интеллекта», — говорится в публикации.
Ранее RostovGazeta составила топ-5 мест для зимней рыбалки в Ростовской области.