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К 2030 году половина жителей Ростовской области обзаведется автомобилями

К 2030 году половина жителей Ростовской области обзаведется автомобилями

18 января 2024, 17:30
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
К 2030 году половина жителей Ростовской области обзаведется автомобилями
Через шесть лет у каждого второго жителя Ростовской области должен появиться личный или рабочий автомобиль, об этом сообщили донские СМИ.

За последние 10 лет число легковых автомобилей в России выросло на 35%. Портал Donnews со ссылкой на Минстрой Ростовской области рассказал, что, по расчетам аналитиков, к 2030 году у половины жителей Ростовской области должно появиться по автомобилю.

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Если в 2023–2024 годах на тысячу дончан приходится 420 автомобилей, из них 85,2% машин являются личными. В 2025-26 годах прогнозируют 447 автомобилей на 1000 жителей Ростовской области, массовая доля личных авто в процентном соотношении останется той же. В 2029–2030 годах на тысячу дончан придется уже 500 машин, 427 из них будут личными (85,4%).

Ранее эксперты поделились прогнозом о росте цен на автомобили в Ростовской области в 2024 году. Однако это не коснется премиальных автомобилей, например, Tesla, Maybach и некоторые внедорожники для жителей Ростовской области в 2023 году стали дешевле.

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