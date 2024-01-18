К 2030 году половина жителей Ростовской области обзаведется автомобилями

Если в 2023–2024 годах на тысячу дончан приходится 420 автомобилей, из них 85,2% машин являются личными. В 2025-26 годах прогнозируют 447 автомобилей на 1000 жителей Ростовской области, массовая доля личных авто в процентном соотношении останется той же. В 2029–2030 годах на тысячу дончан придется уже 500 машин, 427 из них будут личными (85,4%).