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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Спасатель объяснил, как окунаться в прорубь правильно

«Как отреагирует ваше тело?»: спасатель предостерёг ростовчан от крещенских купаний

18 января 2024, 07:32
Фото: 1MI
Спасатель объяснил, как окунаться в прорубь правильно

Спасатель предостерёг жителей Ростова-на-Дону от крещенских купаний

Готовиться к крещенским купаниям нужно за несколько месяцев до окунания, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

Как рассказал Артем Белков, погружение в ледяную воду для неподготовленного человека может обернуться проблемами со здоровьем и даже смертью.

«Для здорового организма ледяная вода не опасна. Но прыгать в нее, не проводя при этом регулярное закаливание, нельзя. Вы попросту не знаете, как отреагирует ваше тело, ведь оно не привыкло к таким резким перепадам температур», — поясняет эксперт.

Готовиться к крещенским купаниям, по его мнению, нужно не менее, чем за три месяца до окунания в прорубь.

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«За 2-3 часа до окунания плотно поешьте. Перед купанием обязательно разогрейтесь при помощи физических упражнений или растираний», — рассказывает спасатель.

Сращу после окунания нужно насухо вытереться и переодеться в халат или теплую одежду, а изнутри организм согреть при помощи теплой воды или чая.

Ранее RostovGazeta писала о том, какой будет погода на Крещение в Ростове-на-Дону.

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