«Как отреагирует ваше тело?»: спасатель предостерёг ростовчан от крещенских купаний

«Для здорового организма ледяная вода не опасна. Но прыгать в нее, не проводя при этом регулярное закаливание, нельзя. Вы попросту не знаете, как отреагирует ваше тело, ведь оно не привыкло к таким резким перепадам температур», — поясняет эксперт.