«Как отреагирует ваше тело?»: спасатель предостерёг ростовчан от крещенских купаний

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Как рассказал Артем Белков, погружение в ледяную воду для неподготовленного человека может обернуться проблемами со здоровьем и даже смертью.
«Для здорового организма ледяная вода не опасна. Но прыгать в нее, не проводя при этом регулярное закаливание, нельзя. Вы попросту не знаете, как отреагирует ваше тело, ведь оно не привыкло к таким резким перепадам температур», — поясняет эксперт.
Готовиться к крещенским купаниям, по его мнению, нужно не менее, чем за три месяца до окунания в прорубь.
«За 2-3 часа до окунания плотно поешьте. Перед купанием обязательно разогрейтесь при помощи физических упражнений или растираний», — рассказывает спасатель.
Сращу после окунания нужно насухо вытереться и переодеться в халат или теплую одежду, а изнутри организм согреть при помощи теплой воды или чая.
Ранее RostovGazeta писала о том, какой будет погода на Крещение в Ростове-на-Дону.