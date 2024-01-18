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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

Спасатель назвал риски, которые могут привести к смерти во время купания в проруби

«Люди умирали»: спасатель рассказал, кому в Ростове не стоит купаться на Крещение

18 января 2024, 07:38
Фото: 1MI
Спасатель назвал риски, которые могут привести к смерти во время купания в проруби

Спасатель Белков рассказал, кому в Ростове точно не стоит купаться на Крещение

Людям, которые переболели коронавирусом или имеют сердечно-сосудистые заболевания лучше отказаться от купания в проруби, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

Спасатель объясняет, что для здорового закаленного человека кратковременное нахождение в ледяной воде не несет никакой опасности.

«Единственное условие: к таким экстремальным погружениям нужно готовиться несколько месяцев, а иногда лет. После погружения нельзя допускать, чтобы человек и дальше находился на холоде: нужно насухо обтереться, надеть теплую одежду и выпить теплой воды или чая», — объясняет эксперт.

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Окунание в прорубь, добавляет Артем Белков, для неподготовленных или больных людей может обернуться потерей сознания, обморожением, заболеваниями дыхательных путей и даже смертью.

«Много случаев было, когда люди, переболевшие коронавирусом или имеющие сердечно-сосудистые заболевания, умирали после купания в проруби. Возникает резкий сосудистый спазм, и не все способны его пережить», — рассказывает спасатель.

Артем Белков предупреждает, что от крещенских купаний следует воздержаться людям с хроническими болезнями сердца, носителям неврологических заболеваний и беременным женщинам.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области спасатели достали пассажирку из искорёженного автобуса.

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