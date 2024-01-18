«Люди умирали»: спасатель рассказал, кому в Ростове не стоит купаться на Крещение

«Единственное условие: к таким экстремальным погружениям нужно готовиться несколько месяцев, а иногда лет. После погружения нельзя допускать, чтобы человек и дальше находился на холоде: нужно насухо обтереться, надеть теплую одежду и выпить теплой воды или чая», — объясняет эксперт.