«Люди умирали»: спасатель рассказал, кому в Ростове не стоит купаться на Крещение

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Спасатель объясняет, что для здорового закаленного человека кратковременное нахождение в ледяной воде не несет никакой опасности.
«Единственное условие: к таким экстремальным погружениям нужно готовиться несколько месяцев, а иногда лет. После погружения нельзя допускать, чтобы человек и дальше находился на холоде: нужно насухо обтереться, надеть теплую одежду и выпить теплой воды или чая», — объясняет эксперт.
Окунание в прорубь, добавляет Артем Белков, для неподготовленных или больных людей может обернуться потерей сознания, обморожением, заболеваниями дыхательных путей и даже смертью.
«Много случаев было, когда люди, переболевшие коронавирусом или имеющие сердечно-сосудистые заболевания, умирали после купания в проруби. Возникает резкий сосудистый спазм, и не все способны его пережить», — рассказывает спасатель.
Артем Белков предупреждает, что от крещенских купаний следует воздержаться людям с хроническими болезнями сердца, носителям неврологических заболеваний и беременным женщинам.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области спасатели достали пассажирку из искорёженного автобуса.