Огромная пробка парализовала движение на М-4 «Дон» под Ростовом. Показываем на карте

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Пробка образовалась днем в четверг, 17 января, в районе города Шахты. В данный момент затруднено движение в направлении Ростова-на-Дону.
На карте стоят значки, что сейчас проводятся ремонтные работы. Длина затора уже составляет несколько километров, но на остальных участках трассы движение свободно.
Добавим, что заторы на этом участке трассы в последнее время происходят довольно часто. В том числе причинами становятся ремонт или неблагоприятная погода.
Ранее губернатор Василий Голубев назвал причины пробок и ЧС на М-4 «Дон» в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.