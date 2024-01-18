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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Огромная пробка парализовала движение на М-4 «Дон» под Ростовом. Показываем на карте

Огромная пробка парализовала движение на М-4 «Дон» под Ростовом. Показываем на карте

18 января 2024, 12:55
Фото: pxhere
Огромная пробка парализовала движение на М-4 «Дон» под Ростовом. Показываем на карте

Огромная пробка парализовала движение на М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» появились серьезные заторы из-за ремонтных работ, следует из данных онлайн-карт.

Пробка образовалась днем в четверг, 17 января, в районе города Шахты. В данный момент затруднено движение в направлении Ростова-на-Дону.

На карте стоят значки, что сейчас проводятся ремонтные работы. Длина затора уже составляет несколько километров, но на остальных участках трассы движение свободно.

Пробка образовалась днем в четверг, 17 января, в районе города Шахты.
Видео: Телеграм / trassam4don
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На карте стоят значки, что сейчас проводятся ремонтные работы. Длина затора уже составляет несколько километров, но на остальных участках трассы движение свободно.На карте стоят значки, что сейчас проводятся ремонтные работы. Длина затора уже составляет несколько километров, но на остальных участках трассы движение свободно.
На карте стоят значки, что сейчас проводятся ремонтные работы. Длина затора уже составляет несколько километров, но на остальных участках трассы движение свободно.
Фото: Яндекс.Карты

Добавим, что заторы на этом участке трассы в последнее время происходят довольно часто. В том числе причинами становятся ремонт или неблагоприятная погода.

Ранее губернатор Василий Голубев назвал причины пробок и ЧС на М-4 «Дон» в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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