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Published Сегодня, 09:08

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Организатора канала незаконной миграции осудили в Ростовской области

Организатора канала незаконной миграции осудили в Ростовской области

18 января 2024, 09:08
Фото: 61.мвд.рф
Организатора канала незаконной миграции осудили в Ростовской области
В Ростовской области огласили приговор бывшему иностранцу Саидризу Юсупову, который помог иностранцам незаконно находиться в России, сообщили в региональном УФСБ.

Фигурант находил иностранцев и готовил от их имени поддельные документы, которые требуются для постановки на миграционный учет. В том числе он делал чеки об оплате госпошлины.

После этого все бумаги передавали в ОВД для продления срока действия патента. Когда эта схема вскрылась, то возбудили уголовное дело, а сам Юсупов признал вину.

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Теперь Аксайский районный суд приговорил обвиняемого к 2,5 годам заключения в колонии общего режима. Сам фигурант согласился с предъявленным обвинением.

Ранее кибермошенники придумали новые способы обмана жителей Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Суд#Документы#Происшествия
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