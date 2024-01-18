Организатора канала незаконной миграции осудили в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Фигурант находил иностранцев и готовил от их имени поддельные документы, которые требуются для постановки на миграционный учет. В том числе он делал чеки об оплате госпошлины.
После этого все бумаги передавали в ОВД для продления срока действия патента. Когда эта схема вскрылась, то возбудили уголовное дело, а сам Юсупов признал вину.
Теперь Аксайский районный суд приговорил обвиняемого к 2,5 годам заключения в колонии общего режима. Сам фигурант согласился с предъявленным обвинением.
Ранее кибермошенники придумали новые способы обмана жителей Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.