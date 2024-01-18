Почти тысячу нарушений выявили в Ростове при уборке снега и наледи

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Власти Ростова рапортуют, что от снега город с утра чистят 275 единиц техники и 2,7 тысячи уборщиков. Очистить они успели 39 улиц. Оттуда вывезли больше девяти тонн снега. Также дворники обрабатывают город от гололеда.
Департамент ЖКХ Ростова сообщил, что с 8 января в городе выявили 911 нарушений при уборке улиц.
Однако сами горожане в социальных сетях органов власти жалуются на недостаточную работу техники и уборщиков.
«Я с коляской час до дома по тротуару добиралась, потому что силой коляску тянула».
«В Ростове снова снегопад, а на дорогах ни одной единицы техники. Не чистят совсем. А про тротуары — так и вообще молчу», — пишут ростовчане.
Ранее синоптик Вильфанд сообщил о росте числа опасных явлений в 2023 году на юге РФ.