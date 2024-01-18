rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Почти тысячу нарушений выявили в Ростове при уборке снега и наледи

Почти тысячу нарушений выявили в Ростове при уборке снега и наледи

18 января 2024, 08:44
Фото: rostovgazeta.ru
Почти тысячу нарушений выявили в Ростове при уборке снега и наледи
Почти три тысячи дворников расчищают улицы Ростова от снега и наледи, заверила городская администрация.

Власти Ростова рапортуют, что от снега город с утра чистят 275 единиц техники и 2,7 тысячи уборщиков. Очистить они успели 39 улиц. Оттуда вывезли больше девяти тонн снега. Также дворники обрабатывают город от гололеда.

Департамент ЖКХ Ростова сообщил, что с 8 января в городе выявили 911 нарушений при уборке улиц.

В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом
Узнать подробнее

Однако сами горожане в социальных сетях органов власти жалуются на недостаточную работу техники и уборщиков.

«Я с коляской час до дома по тротуару добиралась, потому что силой коляску тянула».

«В Ростове снова снегопад, а на дорогах ни одной единицы техники. Не чистят совсем. А про тротуары — так и вообще молчу», — пишут ростовчане.

Ранее синоптик Вильфанд сообщил о росте числа опасных явлений в 2023 году на юге РФ.

Читайте также:
«Параллельная вселенная»: в Ростове упал КамАЗ и рассыпал на дорогу собранный снегГоры из сугробов и море снега. Фоторепортаж с занесенных снегом улиц Ростова«Чиновники не готовы к снегопаду»: женщины выталкивали из снега автобус в Гуково
#Город#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Снегопад#Дороги#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
«Здравствуй, травмпункт»: ростовчан ужаснули обледеневшие дороги
Сегодня, 05:54
«Люди умирали»: спасатель рассказал, кому в Ростове не стоит купаться на Крещение
Сегодня, 07:38
Вильфанд сообщил о росте числа опасных явлений в 2023 году на юге РФ
Сегодня, 06:29
Ростовский продюсер Пименов выступил против закрытия ночных клубов на время СВО
Сегодня, 07:33
Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле
Сегодня, 06:50
«Как отреагирует ваше тело?»: спасатель предостерёг ростовчан от крещенских купаний
Сегодня, 07:32