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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

После критики губернатора на М-4 в Ростовской области начался ямочный ремонт

После критики губернатора на М-4 в Ростовской области начался ямочный ремонт

18 января 2024, 10:20
Фото: Минтранс РО
После критики губернатора на М-4 в Ростовской области начался ямочный ремонт
С сегодняшнего утра дорожные службы начали активно заделывать ямы на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили с места событий водители.

Накануне губернатор Василий Голубев раскритиковал ремонт трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Он обратил внимание, что работы там проводят крайне медленно и некачественно. Из-за чего на трассе регулярно происходят аварии, а любая непогода становится причиной многокилометровых пробок.

После критики губернатора водители сообщили, что ремонт на трассе активизировался.

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«От Лиховского моста в сторону Каменска уже начали ремонт. Только ехали. Там выставили фишки. Дорогу в одну полосу ремонтируют».

«Ехал как раз из Ростова через Новочеркасск, видел кучу техники и рабочих».

«Начался сегодня активный ремонт трассы М-4 „Дон“ от посёлка Глубокого до Ростова-на-Дону, наконец-таки мы хоть добились хоть какого-то ремонта от них», — пишут водители.

Напомним, в ответ на критику Голубева в «Автодоре» заявили, что интенсивность движения на М-4 увеличилась. Через трассу проходит множество большегрузов, которые также становятся причинам ям и аварий.

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