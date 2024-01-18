После критики губернатора на М-4 в Ростовской области начался ямочный ремонт

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Накануне губернатор Василий Голубев раскритиковал ремонт трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Он обратил внимание, что работы там проводят крайне медленно и некачественно. Из-за чего на трассе регулярно происходят аварии, а любая непогода становится причиной многокилометровых пробок.
После критики губернатора водители сообщили, что ремонт на трассе активизировался.
«От Лиховского моста в сторону Каменска уже начали ремонт. Только ехали. Там выставили фишки. Дорогу в одну полосу ремонтируют».
«Ехал как раз из Ростова через Новочеркасск, видел кучу техники и рабочих».
«Начался сегодня активный ремонт трассы М-4 „Дон“ от посёлка Глубокого до Ростова-на-Дону, наконец-таки мы хоть добились хоть какого-то ремонта от них», — пишут водители.
Напомним, в ответ на критику Голубева в «Автодоре» заявили, что интенсивность движения на М-4 увеличилась. Через трассу проходит множество большегрузов, которые также становятся причинам ям и аварий.