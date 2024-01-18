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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

В Ростове-на-Дону модернизируют сеть городского трамвая

Проект трамвайного депо «Левенцовское» в Ростове направят на экспертизу

18 января 2024, 13:37
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону модернизируют сеть городского трамвая

В Ростове-на-Дону модернизируют сеть городского трамвая

В Ростове провели совещание по вопросам модернизации трамвайной инфраструктуры, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В среду, 17 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев провел совещание, касающееся проекта модернизации трамвайной сети Ростова.

По словам властей, работы по строительству трамвайных путей начались еще в прошлом году. За это время рабочие построили более 1,5 километра одиночного трамвайного пути. Гендиректор компании-застройщика «Синара» Тимур Мамишев объявил, что в этом году работы продолжатся — планируется провести земляные работы, уложить рельсо-шпальную решетку, обустроить фундаменты и смонтировать контактную сеть для трамваев.

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Когда погода в городе наладится, рабочие смогут приступить к благоустройству, летом на экспертизу собираются направить проект трамвайного депо «Левенцовское».

Напомним, проект планируют реализовать к 2028 году, на это выделили более 60 миллиардов рублей. Недавно стало известно, сколько трамваев закупят для Ростова-на-Дону.

Напомним, накануне из-за серьезного ДТП в Ростове полностью остановилась работа одного троллейбусного маршрута. Нарушитель сбежал с места аварии после того, как повредил опору контактной сети, его поиски продолжаются.

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