Проект трамвайного депо «Левенцовское» в Ростове направят на экспертизу

По словам властей, работы по строительству трамвайных путей начались еще в прошлом году. За это время рабочие построили более 1,5 километра одиночного трамвайного пути. Гендиректор компании-застройщика «Синара» Тимур Мамишев объявил, что в этом году работы продолжатся — планируется провести земляные работы, уложить рельсо-шпальную решетку, обустроить фундаменты и смонтировать контактную сеть для трамваев.