Пьяный ростовчанин в камуфляже избил сотрудницу полиции в аэропорту Волгограда

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В Волгограде расследуют дебош, устроенные в местном аэропорту 57-летним уроженцем Ростовской области. Мужчина был одет в камуфляжную форму. Однако позже выяснилось, что к военным он не имеет никакого отношения.
Известно, что перед вылетом ростовчанин изрядно выпил и начал буянить в кафе в аэропорту. Утихомирить его пришла сотрудница полиции. Мужчина ударил ее, после чего стал орать и пытался скрыться.
У девушки диагностировали сотрясение мозга, травму уха и ушибы. На мужчину заведено два уголовных дела.
Ранее сообщалось, что наркоман из Ростова грабил аптеки на Кубани с игрушечным пистолетом.
До этого полуголый наркоман из Ростовской области разгромил храм.