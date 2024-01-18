rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Пьяный ростовчанин избил сотрудницу полиции в аэропорту Волгограда

Пьяный ростовчанин в камуфляже избил сотрудницу полиции в аэропорту Волгограда

18 января 2024, 08:18
Фото: 1MI
Пьяный ростовчанин избил сотрудницу полиции в аэропорту Волгограда
Уроженец Ростовской области устроил дебош в аэропорту Волгограда и избил там сотрудницу МВД, подробностями происшествия поделились в местном издании «Новости Волгограда».

В Волгограде расследуют дебош, устроенные в местном аэропорту 57-летним уроженцем Ростовской области. Мужчина был одет в камуфляжную форму. Однако позже выяснилось, что к военным он не имеет никакого отношения.

Известно, что перед вылетом ростовчанин изрядно выпил и начал буянить в кафе в аэропорту. Утихомирить его пришла сотрудница полиции. Мужчина ударил ее, после чего стал орать и пытался скрыться.

Устроившую дебош пенсионерку заставили увидеть Ростовскую область
Узнать подробнее
Известно, что перед вылетом ростовчанин изрядно выпил и начал буянить в кафе в аэропорту. Утихомирить его пришла сотрудника полиции. Мужчина ударил ее, после чего стал орать и пытался скрыться.Известно, что перед вылетом ростовчанин изрядно выпил и начал буянить в кафе в аэропорту. Утихомирить его пришла сотрудника полиции. Мужчина ударил ее, после чего стал орать и пытался скрыться.
Известно, что перед вылетом ростовчанин изрядно выпил и начал буянить в кафе в аэропорту. Утихомирить его пришла сотрудника полиции. Мужчина ударил ее, после чего стал орать и пытался скрыться.
Фото: ТГ канал shot_shot

У девушки диагностировали сотрясение мозга, травму уха и ушибы. На мужчину заведено два уголовных дела.

Ранее сообщалось, что наркоман из Ростова грабил аптеки на Кубани с игрушечным пистолетом.

До этого полуголый наркоман из Ростовской области разгромил храм.

Читайте также:
Экс-начальника колонии в Ростовской области осудили за растрату в 9 млн рублейНа Дону суд оставил без изменений приговор главы администрации АзоваУчастник СВО вернулся на фронт после нападения в Батайске
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нападение#Волгоград#Уголовное дело#Происшествия
Подпишитесь
«Здравствуй, травмпункт»: ростовчан ужаснули обледеневшие дороги
Сегодня, 05:54
«Люди умирали»: спасатель рассказал, кому в Ростове не стоит купаться на Крещение
Сегодня, 07:38
Вильфанд сообщил о росте числа опасных явлений в 2023 году на юге РФ
Сегодня, 06:29
Ростовский продюсер Пименов выступил против закрытия ночных клубов на время СВО
Сегодня, 07:33
Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле
Сегодня, 06:50
«Как отреагирует ваше тело?»: спасатель предостерёг ростовчан от крещенских купаний
Сегодня, 07:32