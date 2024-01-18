Резкое похолодание накроет Ростовскую область с 21 января

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В четверг ожидается облачная погода, а температура окажется на отметке +2 градуса. Порывы ветра достигнут 4 метра в секунду.
В пятницу и субботу регион будет заливать дождями, а температура поднимется до +8 градусов. В ночь на воскресенье, 21 января, похолодает до -5 градусов и начнется снегопад, который прекратится ближе к утру.
Днем прогнозируют ясную погоду с температурой -1 градус, а в понедельник станет облачно, но заморозки сохранятся. Во вторник и среду температура опустится до -2 градусов.
Ранее в Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом. Материал на эту тему читайте по ссылке.