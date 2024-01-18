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Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Резкое похолодание накроет Ростовскую область с 21 января

Резкое похолодание накроет Ростовскую область с 21 января

18 января 2024, 04:59
Фото: 1MI
В Ростовской области на выходных могут начаться заморозки, которые будут продолжаться несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.

В четверг ожидается облачная погода, а температура окажется на отметке +2 градуса. Порывы ветра достигнут 4 метра в секунду.

В пятницу и субботу регион будет заливать дождями, а температура поднимется до +8 градусов. В ночь на воскресенье, 21 января, похолодает до -5 градусов и начнется снегопад, который прекратится ближе к утру.

В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом
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Днем прогнозируют ясную погоду с температурой -1 градус, а в понедельник станет облачно, но заморозки сохранятся. Во вторник и среду температура опустится до -2 градусов.

Ранее в Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Снегопад#Асфальт#Гидрометцентр#Дождь#Заморозки
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