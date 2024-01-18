Ростов-на-Дону оказался лидером по ценам на молочную продукцию

В Ростове зафиксировали самые высокие в регионе цены на молочную продукцию. Так килограмм сливочного масла для ростовчан стоит 753,7 рубля, средняя цена по региону на 12,2 рубля ниже. Также килограмм маргарина стоит 254,5 рубля, хотя для дончан в целом цена не превышает 238,8 рубля. Творог в Ростове стоит на девять рублей дороже средней цены по региону, килограмм обойдется в 408,4 рубля.