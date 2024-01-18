Ростов-на-Дону оказался лидером по ценам на молочную продукцию

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
В четверг, 18 января, аналитики опубликовали отчет о ценах на товары и услуги в Ростовской области в начале 2024 года.
В Ростове зафиксировали самые высокие в регионе цены на молочную продукцию. Так килограмм сливочного масла для ростовчан стоит 753,7 рубля, средняя цена по региону на 12,2 рубля ниже. Также килограмм маргарина стоит 254,5 рубля, хотя для дончан в целом цена не превышает 238,8 рубля. Творог в Ростове стоит на девять рублей дороже средней цены по региону, килограмм обойдется в 408,4 рубля.
Самая большая разница возникла в ценах на сыр. В Ростове килограмм сыра можно приобрести за 747,3 рубля, при этом средняя стоимость по Ростовской области — 728,6 рубля за килограмм. В остальных городах цены на товар колеблются от 680 до 732,4 рубля за килограмм.
Дорогими для жителей Ростова-на-Дону стали и другие социальные товары, например, растительное масло, черный чай, соль с ржаным хлебом. Причины для такой разницы в ценах на продовольственные товары неизвестны.
Ранее в Ростовской области после Нового года резко упали цены на яйца.