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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Ростовчанам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2024 году

Ростовчанам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2024 году

18 января 2024, 15:06
Фото: 1MI
Ростовчанам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2024 году
Специалисты рассказали, что жителям Ростова-на-Дону выгоднее всего взять отпуск в 2024 году, об этом сообщили в пресс-службе портала трудоустройства.
Сюжет
Отдых

Юристы SuperJob выяснили, когда сотрудникам, работающим пять дней в неделю и получающим оклад, выгоднее всего взять отпуск в 2024 году.

По словам специалистов, ростовчанам, планирующим отпуск в 2024 году с максимальной выгодой для себя, следует выбирать отдых в июле или октябре, также можно уйти в отпуск в августе. На третьем месте в рейтинге выгодных месяцев, по словам аналитиков, оказались апрель, сентябрь, ноябрь и декабрь.

Если уйти в отпуск в эти месяцы, денежные потери для ростовчан окажутся приемлемыми по сравнению с заработной платой, а в июле и октябре можно даже получить более высокий доход.

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Самым невыгодным месяцем для ухода в отпуск по традиции остается январь, когда дончане и так отдыхают почти треть месяца. За ним следуют июнь, май, март и февраль.

По словам аналитиков, чем меньше в месяце рабочих дней, чем меньше выгоды в отпуске для сотрудников. Таким образом, отпуск в «правильные месяцы» не повлияет на привычный размер дохода персонала.

Ранее стало известно, кто в Ростове получает больше 100 тысяч рублей в месяц за свою работу.

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