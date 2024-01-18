Ростовчанам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2024 году

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Юристы SuperJob выяснили, когда сотрудникам, работающим пять дней в неделю и получающим оклад, выгоднее всего взять отпуск в 2024 году.
По словам специалистов, ростовчанам, планирующим отпуск в 2024 году с максимальной выгодой для себя, следует выбирать отдых в июле или октябре, также можно уйти в отпуск в августе. На третьем месте в рейтинге выгодных месяцев, по словам аналитиков, оказались апрель, сентябрь, ноябрь и декабрь.
Если уйти в отпуск в эти месяцы, денежные потери для ростовчан окажутся приемлемыми по сравнению с заработной платой, а в июле и октябре можно даже получить более высокий доход.
Самым невыгодным месяцем для ухода в отпуск по традиции остается январь, когда дончане и так отдыхают почти треть месяца. За ним следуют июнь, май, март и февраль.
По словам аналитиков, чем меньше в месяце рабочих дней, чем меньше выгоды в отпуске для сотрудников. Таким образом, отпуск в «правильные месяцы» не повлияет на привычный размер дохода персонала.
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