Ростовчанам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2024 году

По словам специалистов, ростовчанам, планирующим отпуск в 2024 году с максимальной выгодой для себя, следует выбирать отдых в июле или октябре, также можно уйти в отпуск в августе. На третьем месте в рейтинге выгодных месяцев, по словам аналитиков, оказались апрель, сентябрь, ноябрь и декабрь.