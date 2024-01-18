rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Ростовчане заявили, что не могут найти подешевевшие яйца

Ростовчане заявили, что не могут найти подешевевшие яйца

18 января 2024, 05:19
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в одном из магазинов раскупили все яйца, на которые снизились цены, сообщили местные жители в соцсетях.

Ранее Ростовстат отчитался о снижении стоимости яиц с декабря. Говорилось, что самые относительно дешевые яйца можно найти в Волгодонске.

Ростовчане пришли в один из магазинов, чтобы купить подешевевшую продукцию, но нашли только ценники. Все яйца разобрали другие покупатели.

Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле
Узнать подробнее

«Подорожали на 30-50 рублей, подешевели на 15-20 рублей. Супер», — написали пользователи в комментариях.

«Они подешевели, так как срок годности заканчивается. Свежие по той же цене», — сообщили ростовчане.

«Не увидела, что они подешевели, вчера в магазине брала С1 за 149 рублей», — рассказали горожане.

Ранее эксперты спрогнозировали цены на яйца в донском регионе в 2024 году.

Читайте также:
Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевлеРостовстат заявил о резком снижении цен на яйца после Нового годаЭксперты спрогнозировали цены на яйца в Ростовской области в 2024 году
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Цены#Волгодонск#МАГАЗИН#Ростов#Яйца#Срок годности
Подпишитесь
«Здравствуй, травмпункт»: ростовчан ужаснули обледеневшие дороги
Сегодня, 05:54
«Люди умирали»: спасатель рассказал, кому в Ростове не стоит купаться на Крещение
Сегодня, 07:38
Вильфанд сообщил о росте числа опасных явлений в 2023 году на юге РФ
Сегодня, 06:29
Ростовский продюсер Пименов выступил против закрытия ночных клубов на время СВО
Сегодня, 07:33
Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле
Сегодня, 06:50
«Как отреагирует ваше тело?»: спасатель предостерёг ростовчан от крещенских купаний
Сегодня, 07:32