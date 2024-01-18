Ростовчане заявили, что не могут найти подешевевшие яйца

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Ранее Ростовстат отчитался о снижении стоимости яиц с декабря. Говорилось, что самые относительно дешевые яйца можно найти в Волгодонске.
Ростовчане пришли в один из магазинов, чтобы купить подешевевшую продукцию, но нашли только ценники. Все яйца разобрали другие покупатели.
«Подорожали на 30-50 рублей, подешевели на 15-20 рублей. Супер», — написали пользователи в комментариях.
«Они подешевели, так как срок годности заканчивается. Свежие по той же цене», — сообщили ростовчане.
«Не увидела, что они подешевели, вчера в магазине брала С1 за 149 рублей», — рассказали горожане.
Ранее эксперты спрогнозировали цены на яйца в донском регионе в 2024 году.