Ростовчанин Дибров будет вести новое шоу вместе с Бузовой

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Первые выпуски должны показать в феврале, а само шоу получило название «Это нормально?» Показывать его будут с понедельника по четверг в 16 часов.
По информации ТАСС, Дибров подписал контракт, согласно которому в 2024 году сможет сотрудничать только с ТНТ. В рамках нового шоу участники должны будут понять, что считается нормальным для жителей страны.
Победит участник, который даст больше правильных ответов, совпадающих с мнением россиян. Для этого опросили более шести тысяч человек.
Издание со ссылкой на слова Диброва пишет, что он в течение 30 лет имел дело с интеллектуальными шоу. А теперь ему придется работать с бытовой тематикой.
Ранее шоумен Дибров призвал не держаться за старые разваливающиеся дома в центре Ростова. Материал на эту тему читайте по ссылке.