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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Ростовчанин Дибров будет вести новое шоу вместе с Бузовой

Ростовчанин Дибров будет вести новое шоу вместе с Бузовой

18 января 2024, 07:23
Фото: Okras/cc by sa 4.0/wiki
Ростовчанин Дибров будет вести новое шоу вместе с Бузовой
Телеведущий из Ростова-на-Дону принял участие в съемках нового шоу, а его соведущей стала певица Ольга Бузова, сообщают СМИ.

Первые выпуски должны показать в феврале, а само шоу получило название «Это нормально?» Показывать его будут с понедельника по четверг в 16 часов.

По информации ТАСС, Дибров подписал контракт, согласно которому в 2024 году сможет сотрудничать только с ТНТ. В рамках нового шоу участники должны будут понять, что считается нормальным для жителей страны.

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Победит участник, который даст больше правильных ответов, совпадающих с мнением россиян. Для этого опросили более шести тысяч человек.

Издание со ссылкой на слова Диброва пишет, что он в течение 30 лет имел дело с интеллектуальными шоу. А теперь ему придется работать с бытовой тематикой.

Ранее шоумен Дибров призвал не держаться за старые разваливающиеся дома в центре Ростова. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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