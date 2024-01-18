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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Рыбак в Ростовской области за несколько часов наловил рыбы на 150 тыс рублей

Рыбак из Ростовской области за несколько часов наловил рыбы на 150 тысяч рублей

18 января 2024, 15:09
Фото: 1MI
Рыбак в Ростовской области за несколько часов наловил рыбы на 150 тыс рублей
В Ростовской области поймали жителя Константиновского района, который незаконно выловил большое количество рыбы, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Сотрудники проводили проверку в акватории реки Дон в районе станицы Мариинская и заметили мужчину, ловившего рыбу. Им оказался 49-летний безработный, который ранее уже был судим.

Полицейские изъяли у него лодку и сети длиной 120 метров. Всего ему удалось выловить более 300 рыб, в том числе тарань, окунь, а общий размер ущерба оценили в 150 тысяч рублей.

Браконьер в Ростовской области смог вместить 700 рыб в «Ниве»
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Сотрудники проводили проверку в акватории реки Дон в районе станицы Мариинская и заметили мужчину, ловившего рыбу. Сотрудники проводили проверку в акватории реки Дон в районе станицы Мариинская и заметили мужчину, ловившего рыбу.
Сотрудники проводили проверку в акватории реки Дон в районе станицы Мариинская и заметили мужчину, ловившего рыбу. Сотрудники проводили проверку в акватории реки Дон в районе станицы Мариинская и заметили мужчину, ловившего рыбу.
Сотрудники проводили проверку в акватории реки Дон в районе станицы Мариинская и заметили мужчину, ловившего рыбу.Сотрудники проводили проверку в акватории реки Дон в районе станицы Мариинская и заметили мужчину, ловившего рыбу.
Сотрудники проводили проверку в акватории реки Дон в районе станицы Мариинская и заметили мужчину, ловившего рыбу.
Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

«По факту незаконного вылова возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет два года колонии», — уточнили в управлении.

Ранее другой браконьер в Ростовской области смог вместить 700 рыб в «Ниве».

До этого браконьеры выловили из Таганрогского залива краснокнижную рыбу на 7 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Рыба#Река Дон#Уголовное дело#Сети#Рыбак#Происшествия#Окунь#Тарань
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