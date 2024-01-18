Рыбак из Ростовской области за несколько часов наловил рыбы на 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Сотрудники проводили проверку в акватории реки Дон в районе станицы Мариинская и заметили мужчину, ловившего рыбу. Им оказался 49-летний безработный, который ранее уже был судим.
Полицейские изъяли у него лодку и сети длиной 120 метров. Всего ему удалось выловить более 300 рыб, в том числе тарань, окунь, а общий размер ущерба оценили в 150 тысяч рублей.
«По факту незаконного вылова возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет два года колонии», — уточнили в управлении.
Ранее другой браконьер в Ростовской области смог вместить 700 рыб в «Ниве».
До этого браконьеры выловили из Таганрогского залива краснокнижную рыбу на 7 миллионов рублей.