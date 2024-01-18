Семья рецидивиста из Ростовской области напала на полицейских с бревном и половником

Правоохранители скрутили молодого человека, но на помощь ему выбежала мать с бревном, которая огрела ближайшего к ней полицейского по голове. Женщина якобы бросилась на защиту сына, постаравшись отнять наручники у второго представителя закона, но споткнулась и упала. Даже тогда мать судимого дончанина не растеряла своего боевого пыла и продолжила пинать полицейского ногой. На помощь свекрови и мужу из дома выбежала супруга Дмитрия с половником.