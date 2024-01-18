Семья рецидивиста из Ростовской области напала на полицейских с бревном и половником

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
В четверг, 18 января, Telegram-канал Don_Mash рассказал, что родные ранее судимого жителя Ростовской области избили сотрудников полиции бревном и угрожали им половником.
По данным авторов канала, 23-летний виновник происшествия по имени Дмитрий Бахтинов стоял на учете, ранее он был судим за педофилию, угон, кражу и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.
Несколько дней назад полицейские пришли по месту жительства Бахтинова с очередной проверкой, их впустили, однако Дмитрий немедленно напал на представителей власти, ударив одного из них.
Правоохранители скрутили молодого человека, но на помощь ему выбежала мать с бревном, которая огрела ближайшего к ней полицейского по голове. Женщина якобы бросилась на защиту сына, постаравшись отнять наручники у второго представителя закона, но споткнулась и упала. Даже тогда мать судимого дончанина не растеряла своего боевого пыла и продолжила пинать полицейского ногой. На помощь свекрови и мужу из дома выбежала супруга Дмитрия с половником.
Унять семейство удалось только с помощью предупредительных выстрелов, по данным авторов канала, Дмитрия Бахтинова и его мать увезли в отдел.
Информация официально не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области осудили местного жителя, который набросился на сотрудника полиции с канцелярским ножом.