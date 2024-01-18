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Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Семья рецидивиста из Ростовской области напала на полицейских с бревном и половником

Семья рецидивиста из Ростовской области напала на полицейских с бревном и половником

18 января 2024, 16:30
Фото: 1MI
Семья рецидивиста из Ростовской области напала на полицейских с бревном и половником

Семья рецидивиста из Ростовской области пыталась отбить его у полиции бревном

В Ростовской области родные рецидивиста угрожали полицейским бревном и половником, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

В четверг, 18 января, Telegram-канал Don_Mash рассказал, что родные ранее судимого жителя Ростовской области избили сотрудников полиции бревном и угрожали им половником.

По данным авторов канала, 23-летний виновник происшествия по имени Дмитрий Бахтинов стоял на учете, ранее он был судим за педофилию, угон, кражу и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Несколько дней назад полицейские пришли по месту жительства Бахтинова с очередной проверкой, их впустили, однако Дмитрий немедленно напал на представителей власти, ударив одного из них.

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Правоохранители скрутили молодого человека, но на помощь ему выбежала мать с бревном, которая огрела ближайшего к ней полицейского по голове. Женщина якобы бросилась на защиту сына, постаравшись отнять наручники у второго представителя закона, но споткнулась и упала. Даже тогда мать судимого дончанина не растеряла своего боевого пыла и продолжила пинать полицейского ногой. На помощь свекрови и мужу из дома выбежала супруга Дмитрия с половником.

Унять семейство удалось только с помощью предупредительных выстрелов, по данным авторов канала, Дмитрия Бахтинова и его мать увезли в отдел.

Информация официально не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области осудили местного жителя, который набросился на сотрудника полиции с канцелярским ножом.

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