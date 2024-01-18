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Шахтинский полиэфирный завод приостановил работу после взрыва и пожара

Шахтинский полиэфирный завод приостановил работу после взрыва и пожара

18 января 2024, 12:30
Фото: Александр/Яндекс.Карты
Шахтинский полиэфирный завод приостановил работу после взрыва и пожара
В Ростовской области Шахтинский полиэфирный завод перестал работать после взрыва и пожара, об этом сообщил портал ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «Авангард» Олега Рябошапка.

Напомним, в среду, 17 января, на Шахтинском полиэфирном заводе произошел мощный взрыв, спровоцировавший пожар. ЧП на производстве привело к травмированию 10 человек, после происшествия Роспотребнадзору пришлось провести проверку качества воздуха, чтобы убедиться, что он не представляет угрозы для населения.

В Сети появилось видео момента взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе
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Уже на следующий день гендиректор компании «Авангард» Олег Рябошапка объявил, что работу завода собираются восстановить в ближайшее время. Сейчас предприятие временно приостановило свою деятельность из-за проведения следственных действий, однако после завершения необходимых мероприятий завод обещают восстановить. Только после этого ШПЗ сможет вернуться к работе в обычном режиме.

«Время, когда это произойдет, пока еще непонятно. В кратчайшие сроки мы приложим все усилия, чтобы оно заработало», — уточнил Рябошапка.

Ранее стало известно состояние рабочих, пострадавших во время взрыва на ШПЗ.

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