Шахтинский полиэфирный завод приостановил работу после взрыва и пожара

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Напомним, в среду, 17 января, на Шахтинском полиэфирном заводе произошел мощный взрыв, спровоцировавший пожар. ЧП на производстве привело к травмированию 10 человек, после происшествия Роспотребнадзору пришлось провести проверку качества воздуха, чтобы убедиться, что он не представляет угрозы для населения.
Уже на следующий день гендиректор компании «Авангард» Олег Рябошапка объявил, что работу завода собираются восстановить в ближайшее время. Сейчас предприятие временно приостановило свою деятельность из-за проведения следственных действий, однако после завершения необходимых мероприятий завод обещают восстановить. Только после этого ШПЗ сможет вернуться к работе в обычном режиме.
«Время, когда это произойдет, пока еще непонятно. В кратчайшие сроки мы приложим все усилия, чтобы оно заработало», — уточнил Рябошапка.
Ранее стало известно состояние рабочих, пострадавших во время взрыва на ШПЗ.