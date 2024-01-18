Шахтинский полиэфирный завод приостановил работу после взрыва и пожара

Уже на следующий день гендиректор компании «Авангард» Олег Рябошапка объявил, что работу завода собираются восстановить в ближайшее время. Сейчас предприятие временно приостановило свою деятельность из-за проведения следственных действий, однако после завершения необходимых мероприятий завод обещают восстановить. Только после этого ШПЗ сможет вернуться к работе в обычном режиме.