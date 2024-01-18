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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Где купить самые дешевые бананы в Ростове и как правильно выбирать

Цены на бананы в Ростове высокие. Рассказываем, где можно купить дешевле

18 января 2024, 12:19
Фото: rostovgazeta.ru
Где купить самые дешевые бананы в Ростове и как правильно выбирать

Где купить самые дешевые бананы в Ростове и как правильно выбирать

Корреспондент RostovGazeta прогулялся по магазинам в Ростове, и выяснил, сколько стоят бананы, где продаются самые дешевые и как правильно их выбирать.

Подходя к прилавку с бананами в магазинах люди недовольно качают головой.

«Это ж откуда такая цена? Почему она не снижается?» — сокрушается пожилая женщина.

Она вспоминает, когда покупала бананы по 68 рублей за килограмм, потом — по 98 рублей.

«А вот перед летом прошлого года, когда бананы стоили больше сотни, я перестала их брать, обойдусь без заморского фрукта. Так цена на них до сих пор и не снизилась», — говорит ростовчанка.

Напомним, что в мае 2023 года цена на бананы достигала 140 рублей. Многие горожане отказались от их покупки, и тогда бананы собирались признать социально важным продуктом, наряду с другими фруктами. Но в конце ноября 2023 года цены на бананы достигали 240 рублей за килограмм.

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Сегодня ситуация немного изменилась. Предновогодние цены на бананы снизились. Но не настолько, чтобы удовлетворить ростовчан.

Самая дешевая цена обнаружена в магазине «Пятерочка» — 129,99 рубля за килограмм. Однако есть ограничение — покупать бананы по этой стоимости придется целой фасовкой. А вот поштучно купить банан в «Пятерочке» можно за 144,99 рубля за килограмм. Бананы здесь представлены недоспелые.

Стоимость бананов в «Магните» составляет 139,99 рубля за килограмм.

Самая дешевая цена обнаружена в магазине «Пятерочка» — 129,99 рубля за килограмм.Самая дешевая цена обнаружена в магазине «Пятерочка» — 129,99 рубля за килограмм.
Самая дешевая цена обнаружена в магазине «Пятерочка» — 129,99 рубля за килограмм.Самая дешевая цена обнаружена в магазине «Пятерочка» — 129,99 рубля за килограмм.
Стоимость бананов в «Магните» Ростова 139,99 рубля за килограмм.Стоимость бананов в «Магните» Ростова 139,99 рубля за килограмм.
Самая дешевая цена обнаружена в магазине «Пятерочка» — 129,99 рубля за килограмм.
Фото: rostovgazeta.ru

«Зеленые — это не до конца созревшие бананы. Я такие беру только тогда, когда не планирую сразу есть. Они полежат и доходят. Но самые вкусные — это желтые бананы, особенно, если кожура уже покрылась темными пятнышками», — делится информацией посетительница магазина.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему не дешевеют цены на куриные яйца в Ростове.

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