Цены на бананы в Ростове высокие. Рассказываем, где можно купить дешевле

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Подходя к прилавку с бананами в магазинах люди недовольно качают головой.
«Это ж откуда такая цена? Почему она не снижается?» — сокрушается пожилая женщина.
Она вспоминает, когда покупала бананы по 68 рублей за килограмм, потом — по 98 рублей.
«А вот перед летом прошлого года, когда бананы стоили больше сотни, я перестала их брать, обойдусь без заморского фрукта. Так цена на них до сих пор и не снизилась», — говорит ростовчанка.
Напомним, что в мае 2023 года цена на бананы достигала 140 рублей. Многие горожане отказались от их покупки, и тогда бананы собирались признать социально важным продуктом, наряду с другими фруктами. Но в конце ноября 2023 года цены на бананы достигали 240 рублей за килограмм.
Сегодня ситуация немного изменилась. Предновогодние цены на бананы снизились. Но не настолько, чтобы удовлетворить ростовчан.
Самая дешевая цена обнаружена в магазине «Пятерочка» — 129,99 рубля за килограмм. Однако есть ограничение — покупать бананы по этой стоимости придется целой фасовкой. А вот поштучно купить банан в «Пятерочке» можно за 144,99 рубля за килограмм. Бананы здесь представлены недоспелые.
Стоимость бананов в «Магните» составляет 139,99 рубля за килограмм.
«Зеленые — это не до конца созревшие бананы. Я такие беру только тогда, когда не планирую сразу есть. Они полежат и доходят. Но самые вкусные — это желтые бананы, особенно, если кожура уже покрылась темными пятнышками», — делится информацией посетительница магазина.
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