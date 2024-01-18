Ученые рассказали, что будет с медузами в Азовском море из-за морозов

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
По словам ученых, впервые за несколько лет температура воды в Азовском море опустилась ниже нуля градусов. Климат изменился, и если раньше Азовское море промерзало полностью, то сейчас замерзание моря нельзя назвать ежегодным явлением.
Доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии имени Д. И. Ивановского Сергей Дудкин рассказал, что за последние несколько лет морским обитателям удалось приспособиться к сезонным перепадам температуры. Это касается и теплолюбивых видов, которые мигрируют в Азовское море летом для размножения, а зимы пережидают в теплом Черном море.
По словам Сергея Дудкина, к таким видам относится хамса, кефали лобан и сингиль с барабулькой, ставридой, сарганом и смаридой, также в Черное море уходит донская сельдь с азовским пузанком.
Однако есть и такие виды животных, которые просто не способны перенести холодную зиму, среди них медузы: гребневики с мнемиопсисом, берое и корнеротами, которые часто жалят туристов на побережье Азовского моря.
По словам эксперта, каждый год популяция корнеротов полностью погибает, однако это никак не сказывается на численности популяции следующего года.
«Численность и, что важнее, биомасса следующей популяции будет определяться кормовыми условиями, наличием и активностью пищевых конкурентов медузы», — рассказал Сергей Дудкин, объяснив, что метеоусловия не окажут существенного влияния на популяцию корнеротов.
Ранее в Азовском море нашли огромных медуз весом до 10 килограммов. Напомним, недавно ученые заявили, что из-за изменения климатических условий и солености Азовского моря в его акватории стали появляться новые виды рыб, а также популяция осетровых начала стремительно расти.