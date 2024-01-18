Ученые рассказали, что будет с медузами в Азовском море из-за морозов

Доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии имени Д. И. Ивановского Сергей Дудкин рассказал, что за последние несколько лет морским обитателям удалось приспособиться к сезонным перепадам температуры. Это касается и теплолюбивых видов, которые мигрируют в Азовское море летом для размножения, а зимы пережидают в теплом Черном море.