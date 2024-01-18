«Услышали грохот»: звук, похожий на взрыв, встревожил жителей Ростова 18 января

В частности звук взрыва были слышны на Западном, Сельмаше и в Александровке, один пользователь сообщил о хлопке в центральной части города: «Услышали грохот в центре». Некоторые, уже уставшие от постоянных сообщений о хлопках, нашли в инциденте повод для шуток: «Это я хлопушку хлопала. В „Магните“ купила».