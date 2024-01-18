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«Услышали грохот»: звук взрыва испугал жителей нескольких районов в Ростове

«Услышали грохот»: звук, похожий на взрыв, встревожил жителей Ростова 18 января

18 января 2024, 20:17
Фото: rostovgazeta.ru
«Услышали грохот»: звук взрыва испугал жителей нескольких районов в Ростове

Звук, похожий на взрыв, встревожил жителей нескольких районов Ростова 18 января

Жителей сразу нескольких районов Ростова-на-Дону испугал громкий хлопок, похожий на взрыв, прозвучавший в небе, сообщают пользователи соцсетей.

18 января вечером жители Ростова-на-Дону были напуганы звуком, похожим на взрыв. Сообщения о громком хлопке около 22.20 мск начали появляться в социальных сетях от ростовчан из разных районов города.

В частности звук взрыва были слышны на Западном, Сельмаше и в Александровке, один пользователь сообщил о хлопке в центральной части города: «Услышали грохот в центре». Некоторые, уже уставшие от постоянных сообщений о хлопках, нашли в инциденте повод для шуток: «Это я хлопушку хлопала. В „Магните“ купила».

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Причина этих громких звуков пока неизвестна. Власти региона не сообщили об активности ПВО или каких-либо происшествиях. Никакой официальной информации не поступало. Информация требует уточнения.

Ранее губернатор Василий Голубев опроверг причастность беспилотников к взрыву в Шахтах.

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