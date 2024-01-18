В Ростове ищут уборщиков для туалетов, пока жители падают на обледеневших улицах

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В четверг, 18 января, стало известно, что власти Ростова-на-Дону ищут подрядчика, который будет обслуживать общественные туалеты в центре города. Стоимость контракта составила 4,51 миллиона рублей.
За эти деньги будущему подрядчику предстоит в течение года убирать и обслуживать туалеты на улице Пушкинской и в парке имени Максима Горького. Организатором закупки выступает МКУ «Управление ЖКХ» Ленинского района, сбор заявок на участие в конкурсе закроется 23 января.
Победителя выберут 24 января.
В Ростове жители города пожаловались на обледеневшие улицы. По словам местных жителей, из-за перепадов температуры и сильных заморозков улицы Ростова покрыло толстым слоем льда, а убирать улицы коммунальщики не успевают, из-за чего дончане рискуют попасть по пути на работу в травмпункты.
«Неужели нельзя было почистить во дворе на улице Пушкинской? Сейчас здесь образовался лед. Здравствуй, травмпункт», — возмутилась одна из местных жителей.
Другие дончане замечают, что качество работ по уборке улиц от снега в Ростовской области всегда оставляло желать лучшего, а снегопады для коммунальщиков и властей ежегодно наступают внезапно.
В Ростовской области водители рассказали, что после замечаний губернатора региона относительно состояния трассы М-4 «Дон» на дороге начались активные ремонтные работы.
На днях губернатор Ростовской области заметил, что ремонт М-4 «Дон» на территории региона проводится редко, медленно и некачественно, а асфальт сходит с дорог буквально через год. Это становится причиной высокой аварийности трассы и возникновения многокилометровых пробок во время непогоды.
Теперь же дорожники активно взялись за ремонт трассы, автомобилисты сообщают о начале ремонта у Лиховского моста, в Новочеркасске, а также у поселка Глубокого в направлении Ростова.