В Ростове ищут уборщиков для туалетов, пока жители падают на обледеневших улицах

На днях губернатор Ростовской области заметил, что ремонт М-4 «Дон» на территории региона проводится редко, медленно и некачественно, а асфальт сходит с дорог буквально через год. Это становится причиной высокой аварийности трассы и возникновения многокилометровых пробок во время непогоды.