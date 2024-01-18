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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Ростовчане заявили о затоплении домов на улице Шоссейной в Ростове

В Ростове затопило дома на Шоссейной

18 января 2024, 14:57
Фото: Читатели / rostovgazeta.ru
Ростовчане заявили о затоплении домов на улице Шоссейной в Ростове

Ростовчане сообщили о затоплении домов на улице Шоссейной в Ростове

В редакцию RostovGazeta обратились жители улицы Шоссейная в Ростове. Горожане рассказали о начавшемся затоплении их домов, и о том, что в службе МЧС на обращение граждан ответили, что приедут не раньше, чем через два дня.

Жители улицы Шоссейной в Ростове замечают, что регулярное подтопление их домов продолжается с весны 2023 года.

Собеседник добавляет, что за последние полчаса вода в его доме стала выходить из плинтусов. По его словам, жители улицы обращались в МЧС. Однако там сообщили, что возможность приехать будет не раньше 20 января — то есть через два дня.

«И это работа экстренной службы?» — возмущаются жители Ростова.

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Собеседник добавляет, что за последние полчаса вода в его доме стала выходить из плинтусов.Собеседник добавляет, что за последние полчаса вода в его доме стала выходить из плинтусов.
Собеседник добавляет, что за последние полчаса вода в его доме стала выходить из плинтусов.
Фото: Читатели / rostovgazeta.ru

В Управлении по ГО и ЧС Ростова корреспонденту RostovGazeta сообщили, что знают о регулярных подтоплениях улицы Шоссейной.

«На Шоссейную у нас постоянно ездит поисково-спасательная служба и откачивает воду уже тысячами кубометров», — подчеркнули в Управлении.

Однако на вопрос о том, что сейчас делать людям, и у кого просить помощи из-за подтопления их домов, ответить затруднились.

«Я не знаю, почему им сказали об отсутствии машины. Что делать? Приедут — откачают воду. Вызовы у нас принимают по номеру 112», — сказал собеседник.

Корреспондент RostovGazeta позвонил на номер 112. Однако на его звонок и вовсе никто не ответил.

Информация уточняется.

Ранее RostovGazeya сообщала, как водитель катался по льду на реке Дону и утопил машину.

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