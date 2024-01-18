В Ростове затопило дома на Шоссейной

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Жители улицы Шоссейной в Ростове замечают, что регулярное подтопление их домов продолжается с весны 2023 года.
Собеседник добавляет, что за последние полчаса вода в его доме стала выходить из плинтусов. По его словам, жители улицы обращались в МЧС. Однако там сообщили, что возможность приехать будет не раньше 20 января — то есть через два дня.
«И это работа экстренной службы?» — возмущаются жители Ростова.
В Управлении по ГО и ЧС Ростова корреспонденту RostovGazeta сообщили, что знают о регулярных подтоплениях улицы Шоссейной.
«На Шоссейную у нас постоянно ездит поисково-спасательная служба и откачивает воду уже тысячами кубометров», — подчеркнули в Управлении.
Однако на вопрос о том, что сейчас делать людям, и у кого просить помощи из-за подтопления их домов, ответить затруднились.
«Я не знаю, почему им сказали об отсутствии машины. Что делать? Приедут — откачают воду. Вызовы у нас принимают по номеру 112», — сказал собеседник.
Корреспондент RostovGazeta позвонил на номер 112. Однако на его звонок и вовсе никто не ответил.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeya сообщала, как водитель катался по льду на реке Дону и утопил машину.