В Ростовской области распространяют фейк о взрыве цеха с беспилотниками

Posted 18 января 2024, 11:52
Published 18 января 2024, 11:52
Modified 18 января 2024, 11:54
Updated 18 января 2024, 11:54
Ранее один из Telegram-каналов разместил информацию о якобы пожаре в цехе по изготовлению беспилотников в Шахтах. Говорилось, будто 200 единиц техники были уничтожены.
Кроме того, канал писал о двух погибших и шести пострадавших после взрыва на предприятии. Но вся эта информация оказалась фейком — что о дронах, что о погибших.
В региональном УМЧС и губернатор Василий Голубев рассказали, что на самом деле произошло. На «Шахтинском полиэфирном заводе» прогремел взрыв в цехе, где делали наполнители для подушек.
Глава региона опроверг, что взрыв мог произойти по причине удара БПЛА. Погибших в результате инцидента удалось избежать. Известно, что ранения получили 10 человек.