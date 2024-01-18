rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января 2024, 11:52

Published 18 января 2024, 11:52

Modified 18 января 2024, 11:54

Updated 18 января 2024, 11:54

В Ростовской области распространяют фейк о взрыве цеха с беспилотниками

18 января 2024, 11:52

В Шахтах опровергли фейки о взрыве цеха по производству беспилотников

В Ростовской области не соответствует действительности распространяемая информация о пожаре в цехе по производству дронов, следует из сообщений УМЧС.

Ранее один из Telegram-каналов разместил информацию о якобы пожаре в цехе по изготовлению беспилотников в Шахтах. Говорилось, будто 200 единиц техники были уничтожены.

Кроме того, канал писал о двух погибших и шести пострадавших после взрыва на предприятии. Но вся эта информация оказалась фейком — что о дронах, что о погибших.

На Дону взрыв на заводе покалечил людей, а губернатора опять разозлили пробки на М-4
Узнать подробнее

В региональном УМЧС и губернатор Василий Голубев рассказали, что на самом деле произошло. На «Шахтинском полиэфирном заводе» прогремел взрыв в цехе, где делали наполнители для подушек.

Глава региона опроверг, что взрыв мог произойти по причине удара БПЛА. Погибших в результате инцидента удалось избежать. Известно, что ранения получили 10 человек.

Читайте также:
На Дону взрыв на заводе покалечил людей, а губернатора опять разозлили пробки на М-4Ожоги и открытый перелом: что стало с работниками после взрыва на заводе в Шахтах«Долбили по гайке на кране с кислотой»: рабочие рассказали о взрыве в Шахтах
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погибшие#Ранения#Пожар#Шахты#Взрыв#Производство#Фейки#Беспилотники#Пострадавшие#УМЧС#Инцидент#Губернатор Василий Голубев#Дроны#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика