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В Ростовской области опровергли фейки о взрыве цеха по производству беспилотников

В Ростовской области распространяют фейк о взрыве цеха с беспилотниками

18 января 2024, 11:52
Фото: defenseimagery.mil
В Ростовской области опровергли фейки о взрыве цеха по производству беспилотников

В Шахтах опровергли фейки о взрыве цеха по производству беспилотников

В Ростовской области не соответствует действительности распространяемая информация о пожаре в цехе по производству дронов, следует из сообщений УМЧС.

Ранее один из Telegram-каналов разместил информацию о якобы пожаре в цехе по изготовлению беспилотников в Шахтах. Говорилось, будто 200 единиц техники были уничтожены.

Кроме того, канал писал о двух погибших и шести пострадавших после взрыва на предприятии. Но вся эта информация оказалась фейком — что о дронах, что о погибших.

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В региональном УМЧС и губернатор Василий Голубев рассказали, что на самом деле произошло. На «Шахтинском полиэфирном заводе» прогремел взрыв в цехе, где делали наполнители для подушек.

Глава региона опроверг, что взрыв мог произойти по причине удара БПЛА. Погибших в результате инцидента удалось избежать. Известно, что ранения получили 10 человек.

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