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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:31

Вильфанд сообщил о росте числа опасных явлений в 2023 году на юге РФ

Вильфанд сообщил о росте числа опасных явлений в 2023 году на юге РФ

18 января 2024, 06:29
Фото: rostovgazeta.ru
Вильфанд сообщил о росте числа опасных явлений в 2023 году на юге РФ
В России, в том числе на юге, в 2023 году зарегистрировали более 1,1 тысячи опасных явлений, сообщил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Известия» со ссылкой на слова эксперта пишут, что это количество за год выросло на 22%. Так, на юге РФ была рекордная жара, так как температура поднималась выше 40 градусов, в том числе в Краснодарском крае.

«Декабрь оказался очень мрачным месяцем, длительность солнечного сияния была только 4% от возможного», — рассказал он.

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Вильфанд привел в пример Москву, где солнце светило не более трех минут в день.

Ранее жителей в донском регионе предупреждали, что лучше не выходить на улицу из-за выпавшего снега. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого пункты временного размещения были доступны в регионе по причине плохой погоды.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Жара#Температура#Происшествия#Вильфанд#Юг РФ
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