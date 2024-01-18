Вильфанд сообщил о росте числа опасных явлений в 2023 году на юге РФ

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
«Известия» со ссылкой на слова эксперта пишут, что это количество за год выросло на 22%. Так, на юге РФ была рекордная жара, так как температура поднималась выше 40 градусов, в том числе в Краснодарском крае.
«Декабрь оказался очень мрачным месяцем, длительность солнечного сияния была только 4% от возможного», — рассказал он.
Вильфанд привел в пример Москву, где солнце светило не более трех минут в день.
Ранее жителей в донском регионе предупреждали, что лучше не выходить на улицу из-за выпавшего снега. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого пункты временного размещения были доступны в регионе по причине плохой погоды.