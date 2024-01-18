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Posted 18 января 2024, 10:31

Published 18 января 2024, 10:31

Modified 18 января 2024, 10:39

Updated 18 января 2024, 10:39

Врач рассказал, как микоплазменная пневмония появилась в Ростове и чем она опасна

Врач рассказал, как микоплазменная пневмония появилась в Ростове и чем она опасна

18 января 2024, 10:31
Фото: 1MI. Врач рассказал, как микоплазменная пневмония появилась в Ростове и чем она опасна

Врач рассказал об опасных симптомах микоплазменной пневмонии в Ростове

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Эксклюзив
Микоплазменная пневмония, как и коронавирусная — атипична. Микоплазма не является ни бактерией, ни вирусом. Это известные микроорганизмы, которые поражают некоторые органы и системы человека, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что в Ростовской области зарегистрированы случаи микоплазменной инфекции. Медики ростовской поликлиники уточняют, что чаще всего микоплазма вызывает заболевания мочеполовой и дыхательной систем. В том числе, и микоплазменную пневмонию.

«Я могу предположить, что в каких-то регионах увеличились случаи микоплазменной пневмонии. Скорее всего, это связано с высокой турбулентностью передвижения людей. Ведь в некоторых странах люди проживают в неблагоприятных условиях, где и не снижалась микоплазма», — отмечает терапевт поликлиники, не пожелавший публиковать свое имя.

По мнению доктора, иммунитет здорового человека способен противостоять этой инфекции. Однако медики подчеркивают, что за последние 20-30 лет наблюдают неконтролируемый прием антибиотиков. Особенно тех, которыми лечат микоплазму.

«Многие при малейшем подозрении на заболевание, сразу начинают глотать антибиотики. А это приводит к выработке устойчивости микроорганизмов к лекарствам», — поясняет терапевт.

Случаи микоплазменной инфекции зарегистрировали в Ростовской области
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По его словам, лишь в редких случаях температура достигает 39 градусов.
По его словам, лишь в редких случаях температура достигает 39 градусов.. Фото: 1MI

Врач подчеркивает, что чаще всего микоплазменная пневмония протекает как обычное ОРВИ с невысокой температурой. По его словам, лишь в редких случаях температура достигает 39 градусов. Как правило, пациентов беспокоят признаки интоксикации, боль в груди и сильный кашель. В отдельных случаях могут наблюдаться волдыри и пятна на коже.

«Симптомы при микоплазменной пневмонии не особо выражены. Анализ крови более спокойный, чем при обычной пневмонии. Специфична и картина на рентгене. Но врачи легко диагностируют это заболевание», — констатирует доктор.

Ранее RostovGazeta выясняла, для кого может быть опасно купание на Крещение в Ростове.

Врач рассказал, чем можно заболеть после купания на Крещение в Ростове
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