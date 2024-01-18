Врач рассказал, как микоплазменная пневмония появилась в Ростове и чем она опасна

Врач подчеркивает, что чаще всего микоплазменная пневмония протекает как обычное ОРВИ с невысокой температурой. По его словам, лишь в редких случаях температура достигает 39 градусов. Как правило, пациентов беспокоят признаки интоксикации, боль в груди и сильный кашель. В отдельных случаях могут наблюдаться волдыри и пятна на коже.