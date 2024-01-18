Житель Таганрога угнал «Газель» и умер на глазах владельца

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В селе Андреево-Мелентьево 29-летний водитель «Газели» вышел для разгрузки машины, а ключи оставил в салоне. Этим воспользовался угонщик, он сел за руль и поехал.
Владелец автомобиля со своим другом на УАЗ устроили погоню, позвонив при этом в ГИБДД. А после въезда в Таганрог угнанная машина резко остановилась, из нее вышел мужчина и упал на дорогу.
«Проходившие рядом люди пытались ему помочь, но спасти мужчину-угонщика не удалось. Он умер до приезда скорой помощи», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ему было 39 лет, он ранее судим, в том числе за наркопреступление. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее стрельбу по угонщику открыли полицейские в Ростовской области.