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Житель Таганрога угнал «Газель» и умер на глазах владельца

Житель Таганрога угнал «Газель» и умер на глазах владельца

18 января 2024, 09:47
Фото: Анатолий Ивашов / www.tаgаnrоgprаv.ru
Житель Таганрога угнал «Газель» и умер на глазах владельца
В Таганроге мужчина угнал автомобиль, но скончался во время погони, сообщили в региональном УГИБДД.

В селе Андреево-Мелентьево 29-летний водитель «Газели» вышел для разгрузки машины, а ключи оставил в салоне. Этим воспользовался угонщик, он сел за руль и поехал.

Владелец автомобиля со своим другом на УАЗ устроили погоню, позвонив при этом в ГИБДД. А после въезда в Таганрог угнанная машина резко остановилась, из нее вышел мужчина и упал на дорогу.

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«Проходившие рядом люди пытались ему помочь, но спасти мужчину-угонщика не удалось. Он умер до приезда скорой помощи», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ему было 39 лет, он ранее судим, в том числе за наркопреступление. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее стрельбу по угонщику открыли полицейские в Ростовской области.

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