Без тепла и горячей воды останутся жители центра Ростова 19 января

Завершение работ и восстановление подачи тепла и горячей воды запланировано на 19.00 мск этого же дня. На девять часов без горячей воды и отопления останутся дома на улице Курской, Футбольной, Тамбовской, Воронежской, Павленко, Курганной, Передовой, 2-м переулке, Верхоянском и 20-й улице. Все они находятся в Ленинском районе или на территории микрорайона Новое Поселение.