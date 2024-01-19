Без тепла и горячей воды останутся жители центра Ростова 19 января

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Власти объявили, что в пятницу, 19 января, с 10.00 мск в центре Ростова ожидается массовое отключение горячей воды и отопления. Это необходимо для строительства канализационного коллектора на улице Локомотивной.
Завершение работ и восстановление подачи тепла и горячей воды запланировано на 19.00 мск этого же дня. На девять часов без горячей воды и отопления останутся дома на улице Курской, Футбольной, Тамбовской, Воронежской, Павленко, Курганной, Передовой, 2-м переулке, Верхоянском и 20-й улице. Все они находятся в Ленинском районе или на территории микрорайона Новое Поселение.
Ранее в Новочеркасске из-за аварии на коллекторе улицы затопило нечистотами, работы по устранению последствий ЧС ведутся уже около двух недель, но ситуация не улучшается. Ремонту мешают морозы.