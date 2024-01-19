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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:32

Без тепла и горячей воды останутся жители центра Ростова 19 января

Без тепла и горячей воды останутся жители центра Ростова 19 января

19 января 2024, 06:30
Фото: 1MI
Без тепла и горячей воды останутся жители центра Ростова 19 января
В Ростове на несколько часов без горячей воды и отопления останутся жители Ленинского района и микрорайона Новое Поселение, об этом сообщили в администрации города.

Власти объявили, что в пятницу, 19 января, с 10.00 мск в центре Ростова ожидается массовое отключение горячей воды и отопления. Это необходимо для строительства канализационного коллектора на улице Локомотивной.

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Завершение работ и восстановление подачи тепла и горячей воды запланировано на 19.00 мск этого же дня. На девять часов без горячей воды и отопления останутся дома на улице Курской, Футбольной, Тамбовской, Воронежской, Павленко, Курганной, Передовой, 2-м переулке, Верхоянском и 20-й улице. Все они находятся в Ленинском районе или на территории микрорайона Новое Поселение.

Фото: администрация Ростова

Ранее в Новочеркасске из-за аварии на коллекторе улицы затопило нечистотами, работы по устранению последствий ЧС ведутся уже около двух недель, но ситуация не улучшается. Ремонту мешают морозы.

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