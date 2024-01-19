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Более 3,5 тыс человек искупались на Крещение в Ростове-на-Дону

Более 3,5 тыс человек искупались на Крещение в Ростове-на-Дону

19 января 2024, 08:21
Фото: rostovgazeta.ru
Более 3,5 тыс человек искупались на Крещение в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону во время празднования Крещения в ночь на пятницу, 19 января, окунулись в купели 3,5 тысячи человек, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что участниками становятся целые семьи. Всего подготовили семь водоемов, где сделали подходы, раздевалки и места для обогрева.

«Священнослужители освятили воду в купелях. На месте находятся медики и правоохранители, которые следят за состоянием людей и безопасностью», — уточнил Алексей Логвиненко.

Всего подготовили семь водоемов, где сделали подходы, раздевалки и места для обогрева.Всего подготовили семь водоемов, где сделали подходы, раздевалки и места для обогрева.
Всего подготовили семь водоемов, где сделали подходы, раздевалки и места для обогрева.
Фото: rostovgazeta.ru
«Люди умирали»: спасатель рассказал, кому в Ростове не стоит купаться на Крещение
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Он добавил, что в пятницу на территории храмов проходит освящение воды.Он добавил, что в пятницу на территории храмов проходит освящение воды.
Он добавил, что в пятницу на территории храмов проходит освящение воды.
Фото: rostovgazeta.ru

Он добавил, что в пятницу на территории храмов проходит освящение воды.

Ранее RostovGazeta подготовила фоторепортаж с крещенских купаний в донской столице. С материалом можно ознакомиться по ссылке.

До этого врач раскрыл, чем можно заболеть после купания на Крещение.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Храмы#Крещение#Купели#Медики#Правоохранители#Водоемы#Заболевания#Семьи#Фоторепортаж#Освящение воды
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