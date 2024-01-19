Более 3,5 тыс человек искупались на Крещение в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Он рассказал, что участниками становятся целые семьи. Всего подготовили семь водоемов, где сделали подходы, раздевалки и места для обогрева.
«Священнослужители освятили воду в купелях. На месте находятся медики и правоохранители, которые следят за состоянием людей и безопасностью», — уточнил Алексей Логвиненко.
Он добавил, что в пятницу на территории храмов проходит освящение воды.
Ранее RostovGazeta подготовила фоторепортаж с крещенских купаний в донской столице. С материалом можно ознакомиться по ссылке.
До этого врач раскрыл, чем можно заболеть после купания на Крещение.