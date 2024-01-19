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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:35

Часть Ростовской области оказалась под карантином из-за плотоядной собаки

Часть Ростовской области оказалась под карантином из-за плотоядной собаки

19 января 2024, 11:33
Фото: 1MI
Часть Ростовской области оказалась под карантином из-за плотоядной собаки
В Константиновском районе Ростовской области установили карантин по бешенству, документ появился на портале правовой информации региона.

На днях в Ростовской области установили карантин на отдельных территориях Константиновского района. Причиной этого стало бешенство, выявленное у плотоядного животного — собаки, которая проживала в хуторе Кременском. Сейчас там находится очаг эпизоотического заболевания, карантинная зона охватывает радиусом два километра от границ эпизоотического очага.

В части Ростовской области ввели карантин по бешенству с 6 декабря
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Теперь в этой зоне нельзя убивать и перерабатывать свиней, заготавливать корма, а также лечить, перевозить животных, снимать их шкуры, охотиться, ловить животных для зоопарков и проводить выставки и ярмарки.

Ограничения будут действовать до отмены распоряжения.

Ранее в Ростовской области дончан стали терроризировать шакалы.

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