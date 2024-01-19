Часть Ростовской области оказалась под карантином из-за плотоядной собаки

На днях в Ростовской области установили карантин на отдельных территориях Константиновского района. Причиной этого стало бешенство, выявленное у плотоядного животного — собаки, которая проживала в хуторе Кременском. Сейчас там находится очаг эпизоотического заболевания, карантинная зона охватывает радиусом два километра от границ эпизоотического очага.