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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Власти назвали причины отключений интернета в Ростовской области

Часть Ростовской области осталась без интернета

19 января 2024, 10:06
Фото: 1MI
Власти назвали причины отключений интернета в Ростовской области

В Минцифры назвали причины отключений интернета в Ростовской области

В Ростовской области перебои в работе интернета объяснили обрывом линий связи, об этом сообщили в пресс-службе Минцифры региона.

На днях жители Ростовской области, а именно поселка Щепкин, пожаловались губернатору региона Василию Голубеву, что уже два месяца они страдают от перебоев в работе интернета. По словам местных жителей, интернет отсутствует не на постоянной основе, но отключения связи имеют системный характер.

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На жалобу дончан отреагировали представители Минцифры Ростовской области, которые объяснили, что частые отключения интернета связаны с обрывом линий связи. По словам специалистов, аварии вызваны неблагоприятными погодными условиями, например, мокрым снегом и льдом, налипающими на линии передачи и обрывающими провода под тяжестью своего веса.

«Из-за большой загрузки аварийных бригад сроки устранения повреждений увеличены», — предупредили в Минцифры Ростовской области.

Ранее в Ростове сотни семей остались без света, воды и тепла.

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