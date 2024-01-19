Часть Ростовской области осталась без интернета

На днях жители Ростовской области, а именно поселка Щепкин, пожаловались губернатору региона Василию Голубеву, что уже два месяца они страдают от перебоев в работе интернета. По словам местных жителей, интернет отсутствует не на постоянной основе, но отключения связи имеют системный характер.