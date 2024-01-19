Часть Ростовской области осталась без интернета

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
На днях жители Ростовской области, а именно поселка Щепкин, пожаловались губернатору региона Василию Голубеву, что уже два месяца они страдают от перебоев в работе интернета. По словам местных жителей, интернет отсутствует не на постоянной основе, но отключения связи имеют системный характер.
На жалобу дончан отреагировали представители Минцифры Ростовской области, которые объяснили, что частые отключения интернета связаны с обрывом линий связи. По словам специалистов, аварии вызваны неблагоприятными погодными условиями, например, мокрым снегом и льдом, налипающими на линии передачи и обрывающими провода под тяжестью своего веса.
«Из-за большой загрузки аварийных бригад сроки устранения повреждений увеличены», — предупредили в Минцифры Ростовской области.
Ранее в Ростове сотни семей остались без света, воды и тепла.