Донские военнослужащие получили новые комплексы РЭБ по поручению губернатора

— По решению главы региона Василия Голубева средства были выделены из резервного фонда правительства области. Подобное оборудование уже применяется для обеспечения безопасности одной из авиационных частей, дислоцированных на территории Ростовской области и отзывы о нем, только положительные, — добавил заместитель губернатора.