Донские военнослужащие получили новые комплексы РЭБ по поручению губернатора

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Комплексы действуют без участия оператора, что сводит к минимуму вероятность ошибки или проявление человеческого фактора.
РЭБ способны обеспечить защиту от автоматических средств воздушной разведки и нападения на площади до 80 квадратных километров. При этом сами системы неприхотливы и проста в обслуживании.
Накануне восемь таких комплексов были переданы донским военным. Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, стоимость переданного оборудования составила порядка 24 миллионов рублей.
— По решению главы региона Василия Голубева средства были выделены из резервного фонда правительства области. Подобное оборудование уже применяется для обеспечения безопасности одной из авиационных частей, дислоцированных на территории Ростовской области и отзывы о нем, только положительные, — добавил заместитель губернатора.
Добавим, что правительство Ростовской области регулярно оказывает гуманитарную и военно-техническую помощь донским военнослужащим, за счет областного бюджета и Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Для военных приобретаются автомобили, снаряжение и спецоборудование Также в зону СВО постоянно направляется обмундирование, военно-технические средства, вода, маскировочные сети и многое другое.