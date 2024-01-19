Людей было очень много: фоторепортаж с крещенских купаний в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Всего в городе предусмотрели более 10 купелей, где все желающие могли окунуться. А вечером в части Ростова-на-Дону ограничили движение, эти меры действовали до конца всех мероприятий.
Наш корреспондент побывал возле Сурб Хач, куда пришло большое количество горожан. В том числе присутствовали семьи.
Местные жители не боялись заходить в воду, в том числе со своими детьми. Атмосфера складывалась дружелюбная, а собравшиеся фотографировали друг друга и общались.
Никаких происшествий за это время не было.
Добавим, что всего в Ростовской области было 77 мест для купаний в Крещение. На местах дежурили медики и спасатели.