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Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Людей было очень много: фоторепортаж с крещенских купаний в Ростове-на-Дону

Людей было очень много: фоторепортаж с крещенских купаний в Ростове-на-Дону

19 января 2024, 04:45
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону оказалось большое количество желающих искупаться в Крещение, для чего организовали несколько купелей. Как все прошло, в фоторепортаже RostovGazeta.

Всего в городе предусмотрели более 10 купелей, где все желающие могли окунуться. А вечером в части Ростова-на-Дону ограничили движение, эти меры действовали до конца всех мероприятий.

Наш корреспондент побывал возле Сурб Хач, куда пришло большое количество горожан. В том числе присутствовали семьи.

Фото: rostovgazeta.ru

Местные жители не боялись заходить в воду, в том числе со своими детьми. Атмосфера складывалась дружелюбная, а собравшиеся фотографировали друг друга и общались.

Никаких происшествий за это время не было.

Добавим, что всего в Ростовской области было 77 мест для купаний в Крещение. На местах дежурили медики и спасатели.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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