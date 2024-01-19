Мандарины подорожали в Ростове до 350 рублей за килограмм. Где дешевле купить дешевле

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Самые дешевые мандарины оказались в магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит». Однако ассортимент здесь невелик.
Например, в «Магните» можно приобрести мандарины из Турции по 109,99 рубля, за килограмм. И из Китая, расфасованные в сетке с маркировкой «Моя цена» — по 129,99 рубля за килограмм.
В «Пятерочке» цена на мандарины составляет 117,99 рубля за килограмм.
В торговых точках Ростова ассортимент мандаринов значительно больше. Здесь представлены продукты из Турции и Абхазии по цене 180 рублей за килограмм, и из Перу — самой высокой стоимостью — по 350 рублей за килограмм.
Также в продаже можно встретить и «муркотт», от 180 до 200 рублей за килограмм. Продавцы разъясняют, что «муркотт» — это медовый мандарин, гибрид мандарина и апельсина.
«Такие мандарины очень вкусные», — хвалит продавец.
Однако по наблюдениям корреспондента RostovGazeta, чаще ростовчане покупают турецкие мандарины.
«Они сейчас самые сладкие. Правда, ярко выраженного запаха не имеют, — делится мнением покупательница. — Абхазские мандарины тоже вкусные, они с восхитительным ароматом, но с кислинкой. Мои дети такие не любят».
А вот мандарины из Перу по 350 рублей за килограмм многие ростовчане покупать не хотят. И дело даже не в самой высокой цене.
«Они вкусные только осенью», — разъясняет собеседница.
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