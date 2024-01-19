Митрополит Меркурий призвал ростовчан не настраиваться на стаканчик водки на Крещение

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Он рассказал в эфире «Дон 24», что во время этого процесса не нужно настраиваться на теплую баню и стаканчик водочки, который находится рядом. По его словам, нужно помолиться о своем спасении и здравии.
«И сойди в эту воду спокойно — без криков, шумов и плесканий. Также спокойно нужно и выйти. Если хватает силы духа и тела, чтобы войти в холодную воду», — уточнил Меркурий.
Вместе с этим он добавил, что лучше присутствовать на литургии, чем в ночное время идти купаться.
Напомним, что более 3,5 тысячи человек искупались на Крещение в Ростове-на-Дону. Всего в городе доступны более 10 купелей, на местах дежурят медики и правоохранители.
До этого врач раскрыл, чем можно заболеть после купания на Крещение.