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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Митрополит Меркурий призвал ростовчан не настраиваться на стаканчик водки на Крещение

Митрополит Меркурий призвал ростовчан не настраиваться на стаканчик водки на Крещение

19 января 2024, 10:03
Фото: rostoveparhia.ru
Митрополит Меркурий призвал ростовчан не настраиваться на стаканчик водки на Крещение

Митрополит Меркурий призвал ростовчан не пить водку во время крещенских купаний

Жителям Ростовской области, которые хотят искупаться в купели, не стоит употреблять алкоголь, сообщил ростовский митрополит Меркурий.

Он рассказал в эфире «Дон 24», что во время этого процесса не нужно настраиваться на теплую баню и стаканчик водочки, который находится рядом. По его словам, нужно помолиться о своем спасении и здравии.

«И сойди в эту воду спокойно — без криков, шумов и плесканий. Также спокойно нужно и выйти. Если хватает силы духа и тела, чтобы войти в холодную воду», — уточнил Меркурий.

Более 3,5 тыс человек искупались на Крещение в Ростове-на-Дону
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Вместе с этим он добавил, что лучше присутствовать на литургии, чем в ночное время идти купаться.

Напомним, что более 3,5 тысячи человек искупались на Крещение в Ростове-на-Дону. Всего в городе доступны более 10 купелей, на местах дежурят медики и правоохранители.

До этого врач раскрыл, чем можно заболеть после купания на Крещение.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Крещение#Купели
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