На ремонт детских садов и школ Ростовской области потратят 7,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Власти Ростовской области напомнили, что за последние пять лет в регионе построили более 80 детских садов и школ. Благодаря этому число мест в детских садах удалось увеличить для приема еще семи тысяч воспитанников, в школах — на 19 тысяч учеников.
Глава Минобра Ростовской области Тамара Шевченко объявила, что в текущем году в регионе собираются отремонтировать более 170 объектов образования. На эти цели собираются выделить 7,5 миллиарда рублей, что на 60% больше, чем направили на аналогичные цели в 2023 году.
Кроме того, власти намерены обновить материально-техническую базу и инфраструктуру коррекционных школ.
Напомним, недавно в Ростовской области предложили обучать школьников основам сельского хозяйства, робототехники и приготовлению блюд донской кухни.
Ранее в Азовском районе объявили, что с начала года обнаружили восемь случаев кори среди взрослых и детей, хотя общий показатель заболеваемости за прошлый год составил около 130 случаев. Всплеск заболеваемости связали с нехваткой вакцин.