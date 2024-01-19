rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

На ремонт детских садов и школ Ростовской области потратят 7,5 млрд рублей

На ремонт детских садов и школ Ростовской области потратят 7,5 млрд рублей

19 января 2024, 11:38
Фото: donland.ru
На ремонт детских садов и школ Ростовской области потратят 7,5 млрд рублей
В Ростовской области на ремонт детских садов и школ собираются потратить 7,5 миллиарда рублей, об этом сообщили на портале донского правительства.

Власти Ростовской области напомнили, что за последние пять лет в регионе построили более 80 детских садов и школ. Благодаря этому число мест в детских садах удалось увеличить для приема еще семи тысяч воспитанников, в школах — на 19 тысяч учеников.

Глава Минобра Ростовской области Тамара Шевченко объявила, что в текущем году в регионе собираются отремонтировать более 170 объектов образования. На эти цели собираются выделить 7,5 миллиарда рублей, что на 60% больше, чем направили на аналогичные цели в 2023 году.

Эксперт рассказал, почему в школах Ростовской области пора избавиться от второй смены
Узнать подробнее

Кроме того, власти намерены обновить материально-техническую базу и инфраструктуру коррекционных школ.

Напомним, недавно в Ростовской области предложили обучать школьников основам сельского хозяйства, робототехники и приготовлению блюд донской кухни.

Ранее в Азовском районе объявили, что с начала года обнаружили восемь случаев кори среди взрослых и детей, хотя общий показатель заболеваемости за прошлый год составил около 130 случаев. Всплеск заболеваемости связали с нехваткой вакцин.

Читайте также:
В Ростовской области наказали обвиненного в избиении кадета директора школыНа реставрацию фонтана «Атланты» в Ростове потребуется 412 млн рублейСхему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову
#Общество#Касается каждого#Ростовская область#Дети#Надежда Пустяк#Ремонт#Последние новости Ростова на сегодня#Школы#Образование в Ростовской области#18+#Инфраструктура#Детские сады#Эксплуатация
Подпишитесь
«Забытая деревня»: жилые дома на улице Шоссейной в Ростове заливает водой
Сегодня, 11:56
Средняя стоимость аренды жилья в Ростове за год выросла на 29%
Сегодня, 12:23
В Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО
Сегодня, 11:47
Ростов станет самым теплым городом-миллионником на выходных
Сегодня, 11:36
«ДОННЕФТЕСТРОЙ» ананосировал старт продаж в новом мегарайоне
Сегодня, 14:09