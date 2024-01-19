На реставрацию фонтана «Атланты» в Ростове потребуется 412 млн рублей

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу администрации города объявил, что реставрация фонтана «Атланты» на Театральной площади Ростова и его приспособление для современного использования будет стоить 412,5 миллиона рублей. Подрядчика собираются выбрать с помощью конкурса, ремонт и реставрацию необходимо закончить в течение одного года.