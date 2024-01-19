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На реставрацию фонтана «Атланты» в Ростове потребуется 412 млн рублей

На реставрацию фонтана «Атланты» в Ростове потребуется 412 млн рублей

19 января 2024, 06:57
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
На реставрацию фонтана «Атланты» в Ростове потребуется 412 млн рублей
В Ростове реставрацию фонтана «Атланты» на Театральной площади оценили в 412 миллионов рублей, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу администрации города объявил, что реставрация фонтана «Атланты» на Театральной площади Ростова и его приспособление для современного использования будет стоить 412,5 миллиона рублей. Подрядчика собираются выбрать с помощью конкурса, ремонт и реставрацию необходимо закончить в течение одного года.

Сообщается, что Государственная экспертиза одобрила проект реставрации в конце календарного 2023 года, сроки проведения конкурса для поиска подрядчика пока неизвестны.

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Обращаем внимание, что фонтан «Атланты» построили в первой половине XX века после завершения строительства театра имени М. Горького, последнюю масштабную реставрацию объекта культурного наследия провели в 1999 году.

Ранее стало известно, что в Ростове планируют отреставрировать и фонтан «Ротонда» в парке 1 Мая.

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