Непогода обрушится на трассу М-4 в Ростовской области 20 января

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
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Updated Сегодня, 13:34
В ночь с пятницы на субботу непогода обрушится на Ростовскую область. Несмотря на потепление, в регионе пройдут мощные дожди. Они затронут также соседние Краснодарский край и Воронежскую область.
Водителей попросили по возможности отложить дальние поездки. Если все-таки отменить их не удастся, то на трассе стоит проявить предельную осторожность, не превышать скорость и не совершать потенциально опасных маневров.
Ранее сообщалось, что схему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову с трассы М-4 «Дон». Нововведение вступит в силу с 1 февраля.