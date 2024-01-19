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Непогода обрушится на трассу М-4 в Ростовской области 20 января

Непогода обрушится на трассу М-4 в Ростовской области 20 января

19 января 2024, 13:31
Фото: 61.mchs.gov.ru
Непогода обрушится на трассу М-4 в Ростовской области 20 января
Погодная обстановка на М-4 «Дон» в Ростовской области ухудшится в ближайшие сутки, сообщил «Автодор».

В ночь с пятницы на субботу непогода обрушится на Ростовскую область. Несмотря на потепление, в регионе пройдут мощные дожди. Они затронут также соседние Краснодарский край и Воронежскую область.

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Водителей попросили по возможности отложить дальние поездки. Если все-таки отменить их не удастся, то на трассе стоит проявить предельную осторожность, не превышать скорость и не совершать потенциально опасных маневров.

Ранее сообщалось, что схему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову с трассы М-4 «Дон». Нововведение вступит в силу с 1 февраля.

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