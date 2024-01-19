Нейросетью Сбера Kandinsky воспользовались более 12 млн человек

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Согласно данным разработчиков, за прошлый год модель Kandinsky создала свыше двухсот миллионов генераций по текстовым запросам. Число уникальных пользователей этой платформы на сегодняшний день превышает двенадцать миллионов человек. По версии AI-ресурса Hugging Face, нейросеть Kandinsky находится на первом месте по темпу роста аудитории разработчиков и на втором по популярности, уступая только Stable Diffusion, пишет 56orb.ru.
Для нейросети Kandinsky можно задавать запросы более чем на 100 языках. Стоит отметить, что модель работает с запросами из широкого перечня тем. Изображения генерируются в разных стилях. На их количество лимит не установлен. С помощью модели могут быть изменены как отдельные элементы изображения, так и целые области. Кроме этого, нейросеть может дорисовывать картинки, смешивать несколько изображений, создавать картины в режиме бесконечного полотна. Модель хорошо знает отечественный культурный код, который представлен объектами и элементами народного искусства, а также архитектурными достопримечательностями.
Модель Kandinsky создавалась и обучалась на объединенном датасете Sber AI и SberDevices. Разработчиком выступила команда Sber AI при поддержке экспертов из Института искусственного интеллекта AIRI.