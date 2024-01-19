Нейросетью Сбера Kandinsky воспользовались более 12 млн человек

Для нейросети Kandinsky можно задавать запросы более чем на 100 языках. Стоит отметить, что модель работает с запросами из широкого перечня тем. Изображения генерируются в разных стилях. На их количество лимит не установлен. С помощью модели могут быть изменены как отдельные элементы изображения, так и целые области. Кроме этого, нейросеть может дорисовывать картинки, смешивать несколько изображений, создавать картины в режиме бесконечного полотна. Модель хорошо знает отечественный культурный код, который представлен объектами и элементами народного искусства, а также архитектурными достопримечательностями.