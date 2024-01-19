rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

«Нужна операция»: глава Каменска-Шахтинского сломал ногу на заледеневшем тротуаре

«Нужна операция»: глава Каменска-Шахтинского сломал ногу на гололеде у администрации

19 января 2024, 08:04
Фото: Администрация Каменск-Шахтинска
«Нужна операция»: глава Каменска-Шахтинского сломал ногу на заледеневшем тротуаре

Глава Каменска-Шахтинского сломал ногу на заледеневшем тротуаре у администрации

Глава Каменска-Шахтинского Михаил Ухин получил перелом ноги на тротуаре, который не почистили от снега, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что Ухин занимался рабочими вопросами и якобы поскользнулся на льду возле здания администрации города. Говорится, что он не смог удержать равновесие и упал.

«Падение увидели его коллеги и оказали помощь, в том числе вызвали скорую. У пострадавшего диагностировали двойной открытый перелом ноги со смещением, теперь нужна операция», — уточняет канал.

В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом
Узнать подробнее

Отмечается, что на больничном придется провести около четырех месяцев. Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее почти тысячу нарушений выявили в Ростове при уборке снега и наледи. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
В Ростовской области возбудили 38 дел из-за несвоевременной уборки улиц от гололедаПорядка тысячи происшествий произошло в Ростове из-за гололедаВодитель в Ростове протащил привязанного к машине человека по гололеду
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Каменск-Шахтинский#Скорая помощь#Снег#Операция#Уборка снега#Ростов#Администрация города#Тротуар#Происшествия
Подпишитесь
Бастрыкину доложат об инвалиде в Ростове, который сходит с ума от боли
Сегодня, 05:12
Красную икру в Ростовской области стали скупать в банках по полкило
Сегодня, 06:58
Спрос на новостройки в Ростове-на-Дону взлетел на 26%
Сегодня, 05:40
Стало известно, где дешевле купить курицу в Ростовской области
Сегодня, 05:56
Без тепла и горячей воды останутся жители центра Ростова 19 января
Сегодня, 06:30
В донском Минздраве не дали информацию о лечении инвалида, который мучается от боли
Сегодня, 06:50