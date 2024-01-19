«Нужна операция»: глава Каменска-Шахтинского сломал ногу на гололеде у администрации

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Канал пишет, что Ухин занимался рабочими вопросами и якобы поскользнулся на льду возле здания администрации города. Говорится, что он не смог удержать равновесие и упал.
«Падение увидели его коллеги и оказали помощь, в том числе вызвали скорую. У пострадавшего диагностировали двойной открытый перелом ноги со смещением, теперь нужна операция», — уточняет канал.
Отмечается, что на больничном придется провести около четырех месяцев. Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее почти тысячу нарушений выявили в Ростове при уборке снега и наледи. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.