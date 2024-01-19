Поместится грузовик: огромный провал на Ставского появился в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Из-за коммунальной аварии в пятницу, 19 января, ушел под землю асфальт, а ширина провала оказалась в несколько машин. Причиной может быть прорыв находящихся под землей труб.
Дело в том, что прилегающая к яме территория сейчас подтоплена. На месте уже находятся рабочие, которые занимаются восстановительными работами, для этого пригнали спецтехнику.
Добавим, что о пострадавших людях и поврежденных машинах информации не появлялось.
Ранее стало известно, как машина с человеком полностью провалилась под асфальт в Азове. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого грузовик провалился под землю из-за прорыва на Орбитальной в Ростове.