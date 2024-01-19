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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Яма размером в несколько машин появилась на Ставского в Ростове-на-Дону

Поместится грузовик: огромный провал на Ставского появился в Ростове-на-Дону

19 января 2024, 14:02
Фото: rostovgazeta.ru
Яма размером в несколько машин появилась на Ставского в Ростове-на-Дону

Огромный провал размером с грузовик появился на Ставского в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на улице Ставского провалился асфальт и появилась огромная яма, сообщил корреспондент RostovGazeta с места событий.

Из-за коммунальной аварии в пятницу, 19 января, ушел под землю асфальт, а ширина провала оказалась в несколько машин. Причиной может быть прорыв находящихся под землей труб.

Дело в том, что прилегающая к яме территория сейчас подтоплена. На месте уже находятся рабочие, которые занимаются восстановительными работами, для этого пригнали спецтехнику.

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Добавим, что о пострадавших людях и поврежденных машинах информации не появлялось.

Ранее стало известно, как машина с человеком полностью провалилась под асфальт в Азове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого грузовик провалился под землю из-за прорыва на Орбитальной в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Азов#Машины#Коммунальная авария#Асфальт#Пострадавшие#Рабочие#Спецтехника#Яма#Подтопление#Трубы#Происшествия
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