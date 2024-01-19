Осталась груда металла: водитель Mustang влетела в столб на Стачках в Ростове

Posted 19 января 2024, 17:55
Published 19 января 2024, 17:55
Modified 19 января 2024, 17:57
Updated 19 января 2024, 17:57
ДТП произошло в Ростове на проспекте Стачки. Там водитель Mustang не справилась с управлением и на огромной скорости влетела в столб рядом с проезжей частью.
Удар был настолько сильным, что от элитной иномарки осталась груда металла. Пострадал и сам столб.
Известно, что автомобилистку и ее пассажиров госпитализировали. Об их состоянии ничего не известно.
В ГИБДД подробностями аварии пока не делились.
Ранее восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки в Волгодонске. Водитель не уступил дорогу ребенку. Мальчик пересекал ее по «зебре». К счастью, школьник отделался только травмами.