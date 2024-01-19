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Posted 19 января 2024, 17:55

Published 19 января 2024, 17:55

Modified 19 января 2024, 17:57

Updated 19 января 2024, 17:57

Осталась груда металла: водитель Mustang влетела в столб на Стачках в Ростове

19 января 2024, 17:55

Водитель Mustang влетела в столб на Стачках в Ростове

В Ростове автомобилистка пострадала в аварии на Западном, об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

ДТП произошло в Ростове на проспекте Стачки. Там водитель Mustang не справилась с управлением и на огромной скорости влетела в столб рядом с проезжей частью.

Удар был настолько сильным, что от элитной иномарки осталась груда металла. Пострадал и сам столб.

Известно, что автомобилистку и ее пассажиров госпитализировали. Об их состоянии ничего не известно.

В ГИБДД подробностями аварии пока не делились.

Ранее восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки в Волгодонске. Водитель не уступил дорогу ребенку. Мальчик пересекал ее по «зебре». К счастью, школьник отделался только травмами.

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