Пенташпиль и метро: что могло появиться в Ростове к 2024 г, но осталось в планах

Posted 19 января 2024, 07:20
Published 19 января 2024, 07:20
Modified 19 января 2024, 07:22
Updated 19 января 2024, 07:22
Собрали в одном тексте все, что могло бы появиться в Ростове к 2024 году, но осталось лишь в планах.
Самый мифический проект Ростова. У нашего метро есть даже своя страница в «Википедии». Одно маленькое «но»: самого метро не существует. В 2024 году идея его строительства отмечает свой юбилей — 45 лет.
Проектирование метро в Ростове началось еще при СССР в 1979–1989 годах. Однако тогда идею замяли и дальше бумаги и обсуждений дело не пошло из-за затруднительного социально-экономического положения в стране.
Снова о метро заговорили в 2008 году и даже создали Управление метро Ростова, а руководителем назначили Мурата Тлипцеришева. Еще через пять власти города утвердили проект первой линии метро общей протяженностью 15 км. Она должна была проходить от улицы Малиновского до площади Карла Маркса. Стоимость одного только проекта тогда оценили в 1 миллиард рублей, а строительства — в 76 млрд рублей.
В 2015 году сроки проектирования сдвинули на 2015–2017 годы. В середине того же года Управление метро «закрыли», присоединив его к дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры города.
Со временем о проекте классического подземного метро позабыли и перевоплотили в идею легкого наземного. Оно пока тоже существует только на бумаге, однако власти Ростова все же планирует к 2028 году рассмотреть маршруты веток легкого метро.
Канатная дорога должна была связать оба берега Дона в районе «Ростов-Арены». Впервые о ней заговорили 13 лет назад, в 2011 году. Тогда это был проект студентов, который представили в администрации. Изначально станции канатной дороги должны были располагаться у смотровой площадки на проспекте Чехова и неподалеку от стадиона на левом берегу, которого тогда еще не существовало. В 2014 году губернатор Ростовской области заявил, что канатка появится в городе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Со строительством никто не спешил и после чемпионата разговоры о канатной дороге немного поутихли. Однако в 2021 году о ней все же вспомнили, когда речь зашла о развитии левого берега Дона. Власти даже внесли канатную дорогу в генеральный план города.
К ее проектированию решили приступить в конце 2022 года. Строительство дороги с четырьмя станциями должно было начаться в конце 2022 — начале 2023 года. Однако пока единственным способом перебраться на левый берег Дона из центра города остается Ворошиловский мост.
Урбанист Артемий Зайцев в разговоре с корреспондентом RostovGazeta назвал идею канатной дороги не очень удачной для Ростова. Пропускная способность этого вида транспорта очень низкая: от 600 до 800 пассажиров. Это при том, что «Ростов-Арена» вмещает в себе 30 тысяч болельщиков. Чтобы всем этим людям при помощи канатной дороги вернуться на правый берег понадобятся не одни сутки.
Похожий проект, по его словам, успешно реализован в Нижнем Новгороде. Там канатная дорога соединяет два города и для многих людей это единственный способ добраться на работу. У жителей Ростова, отмечает урбанист, такой острой необходимости в канатной дороге нет, ее строительство окупиться не скоро.
В начале 21 столетия в Ростове обсуждалась идея строительства крытого пассажа над переулком Соборным. Вся его площадь от улицы Большой садовой до Соборной площади должна была быть накрыта стеклянной крышей. А под ней располагался бы торговый центр и пешеходная зона. Автомобильную дорогу при этом хотели построить под землей. Этот проект в свое время поддержал бывший мэр Ростова Михаил Чернышева. Но реализован он не был. И сейчас на месте запланированного когда-то стеклянного купола над головами ростовчан поблескивает масштабная гирлянда «Звездное небо»
Ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев вспоминает, что еще в 90-х годах на стрелке Зеленого острова хотели построить Пенташпиль.
«Башня, похожая на Эйфелеву, но с пятью ногами», — объясняет эксперт.
В 2018 году об этой идее вспомнили: в документах и на сайте администрации Ростова, как писал РБК, появилась информация о том, что в Ростове на Зеленом острове создадут круглогодичный ландшафтный парк и «Пенташпиль». Автором башни стал ростовский архитектор Сергей Кривенко. Предполагалось, что высотное сооружение будет использоваться как телевизионная башня.
Пенташпиль спустя почти 30 лет так никто и не возвел. Зато на Зеленом острове облагородили пляжную зону и планируют построить капитальный мост.
«В 2010-х Театральный проспект хотели продлить автомобильным тоннелем в сторону Нагибина/Нариманова, но отказались из-за большой стоимости», — добавляет к нашему списку несбывшихся объектов в Ростове Артемий Зайцев.
Урбанист рассказывает, что еще в 2020 году петербургская компания, разработчик программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), предложила построить железнодорожное полукольцо через улицу Орбитальную. По словам Артемия Зайцева, эта схема попала в ПКРТИ и в областную концепцию развития железнодорожного транспорта.
«Уже понятно, что реализовываться этот объект не будет, потому что в задании на проектирование улицы Орбитальной железные дороги не предусмотрели, там будет трамвай», — заключает эксперт.
Согласно генплану, который был создан для Ростова в 2007 году Санкт-Петербургским институтом урбанистки, до 2025 года в Ростове должен был также появиться общественно-деловой центр на улице Нансена. Однако еще в 2020 году там велось строительство жилых зданий.
Ранее RostovGazeta писала о том, что убыточной компании разрешили построить две высотки на Военведе в Ростове.