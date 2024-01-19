Пенташпиль и метро: что могло появиться в Ростове к 2024 г, но осталось в планах

Канатная дорога должна была связать оба берега Дона в районе «Ростов-Арены». Впервые о ней заговорили 13 лет назад, в 2011 году. Тогда это был проект студентов, который представили в администрации. Изначально станции канатной дороги должны были располагаться у смотровой площадки на проспекте Чехова и неподалеку от стадиона на левом берегу, которого тогда еще не существовало. В 2014 году губернатор Ростовской области заявил, что канатка появится в городе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Со строительством никто не спешил и после чемпионата разговоры о канатной дороге немного поутихли. Однако в 2021 году о ней все же вспомнили, когда речь зашла о развитии левого берега Дона. Власти даже внесли канатную дорогу в генеральный план города.