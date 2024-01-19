Полицию и спасателей вызвали к ТЦ «Сокол» в Ростове из-за «гранаты» на ключах

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Полицию и кинологов вызвали на улицу Свердловскую в Ростове. Неподалеку от нее находится торговый центр «Сокол». МВД и спасатели приехали после сообщения об обнаружении неподалеку предмета, напоминающего гранату.
После проверки выяснилось, что причиной опасений стал брелок для ключей, выполненный в форме взрывного устройства.
На днях в Ростовской области задержали мужчину за угрозу взорвать гранату. Инцидент произошел в Семикаракорске. Виновник происшествия был пьян и общался по видео с 42-летней знакомой. В процессе разговора он привязал к руке гранату и угрожал устроить взрыв.