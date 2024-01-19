Полицию и спасателей вызвали к ТЦ «Сокол» в Ростове из-за «гранаты» на ключах

На днях в Ростовской области задержали мужчину за угрозу взорвать гранату. Инцидент произошел в Семикаракорске. Виновник происшествия был пьян и общался по видео с 42-летней знакомой. В процессе разговора он привязал к руке гранату и угрожал устроить взрыв.