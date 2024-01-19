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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Полицию и спасателей вызвали к ТЦ «Сокол» в Ростове из-за брелока для ключей

Полицию и спасателей вызвали к ТЦ «Сокол» в Ростове из-за «гранаты» на ключах

19 января 2024, 13:13
Фото: 61.mchs.gov.ru
Полицию и спасателей вызвали к ТЦ «Сокол» в Ростове из-за брелока для ключей
«Гранату» нашли неподалеку от торгового центра «Сокол» на Западном, рассказали в МВД Ростова.

Полицию и кинологов вызвали на улицу Свердловскую в Ростове. Неподалеку от нее находится торговый центр «Сокол». МВД и спасатели приехали после сообщения об обнаружении неподалеку предмета, напоминающего гранату.

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После проверки выяснилось, что причиной опасений стал брелок для ключей, выполненный в форме взрывного устройства.

На днях в Ростовской области задержали мужчину за угрозу взорвать гранату. Инцидент произошел в Семикаракорске. Виновник происшествия был пьян и общался по видео с 42-летней знакомой. В процессе разговора он привязал к руке гранату и угрожал устроить взрыв.

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