Рост цен на продукты в Ростовской области составил до 100%

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В декабря 2022 года стоимость минимального набора товаров, которые потребуются человеку на месяц, составляла 5,2 тысячи рублей. Теперь она превысила 5,5 тысячи.
Однако если рассматривать по отдельным категориям товаров и сравнить цены за декабрь 2022 и 2023 года, то заметна сильная разница. Говядина подорожала с 469 до 504 рублей, свинина — с 322 до 366 рублей, курица со 164 до 221 рубля.
Кроме того, выросли в цене баранина — с 499 до 567 рублей, колбаса с 562 до 602 рублей, яйца с 73 до до 137 рублей. Получается, что десяток стал дороже почти в два раза.
Добавим, что за этот период увеличились в цене и другие виды товаров.
Ранее стало известно, где дешевле купить курицу в Ростовской области.