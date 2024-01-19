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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Рост цен на продукты в Ростовской области составил до 100%

Рост цен на продукты в Ростовской области составил до 100%

19 января 2024, 09:22
Фото: 1MI
Рост цен на продукты в Ростовской области составил до 100%
В Ростовской области стоимость минимального набора продуктов питания приближается к показателю в шесть тысяч рублей, сообщает Единая межведомственная информационно-статистическая система.

В декабря 2022 года стоимость минимального набора товаров, которые потребуются человеку на месяц, составляла 5,2 тысячи рублей. Теперь она превысила 5,5 тысячи.

Однако если рассматривать по отдельным категориям товаров и сравнить цены за декабрь 2022 и 2023 года, то заметна сильная разница. Говядина подорожала с 469 до 504 рублей, свинина — с 322 до 366 рублей, курица со 164 до 221 рубля.

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Кроме того, выросли в цене баранина — с 499 до 567 рублей, колбаса с 562 до 602 рублей, яйца с 73 до до 137 рублей. Получается, что десяток стал дороже почти в два раза.

Добавим, что за этот период увеличились в цене и другие виды товаров.

Ранее стало известно, где дешевле купить курицу в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Продукты#Яйца#Колбаса#Курица#Свинина#Баранина#Говядина
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